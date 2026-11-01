Rahul Gandhi Rally: आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कैसे जाएं? ट्रेन यात्री ये रूट अपनाएं

अगर आज आपकी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है, तो घर से निकलने से पहले रास्ते की जानकारी जरूर ले लें. राहुल गांधी की रैली के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास भारी जाम लग सकता है. ऐसे में स्टेशन पहुंचने के लिए यात्रियों को कुछ दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है.

खासतौर पर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से स्टेशन आने वाले यात्रियों को अपने रूट की पहले से योजना बना लेनी चाहिए. ताकि रास्ते में ट्रैफिक या किसी तरह की रुकावट के कारण ट्रेन छूटने का खतरा न रहे. यहां से आप इन रूट्स के बारे में जान सकते हैं.

DBG रोड से कौन सा रास्ता लें?

अगर आप DBG रोड की तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं तो चेल्म्सफोर्ड रोड, कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल, मिंटो रोड और भवभूति मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां से थोड़ा जल्दी स्टेशन पहुंच सकते हैं.

पूर्वी दिल्ली से स्टेशन आने का क्या है रास्ता

पूर्वी दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए ITO, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग और भवभूति मार्ग का रास्ता पकड़ना चाहिए. इस रूट से यात्री स्टेशन के अजमेरी गेट वाले हिस्से तक पहुंच सकते हैं. अगर आप पूर्वी दिल्ली से ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं तो निकलने से पहले इस रास्ते को ध्यान में रखें.

DDU मार्ग पर ट्रैफिक हो तो क्या करें?

अगर दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर किसी तरह की रुकावट आती है या ज्यादा ट्रैफिक होता है तो यात्रियों के लिए दूसरा रास्ता भी बताया गया है. ऐसे में ITO रेड लाइट से W-पॉइंट, सिकंदरा रोड, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज और चेल्म्सफोर्ड रोड होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा जा सकता है.

ट्रेन यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

रैली के दौरान सड़क पर आवाजाही प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो घर से थोड़ा जल्दी ही निकलें और पूरा रूट पहले चेक कर लें.

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