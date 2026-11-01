ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRahul Gandhi Rally: आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कैसे जाएं? ट्रेन यात्री ये रूट अपनाएं

Rahul Gandhi Rally: आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कैसे जाएं? ट्रेन यात्री ये रूट अपनाएं

राहुल गांधी की रैली के चलते आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. जानें DBG रोड और पूर्वी दिल्ली से स्टेशन पहुंचने के लिए कौन से रास्ते आज सही हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 01 Nov 2026 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आज आपकी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है, तो घर से निकलने से पहले रास्ते की जानकारी जरूर ले लें. राहुल गांधी की रैली के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास भारी जाम लग सकता है. ऐसे में स्टेशन पहुंचने के लिए यात्रियों को कुछ दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है.

खासतौर पर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से स्टेशन आने वाले यात्रियों को अपने रूट की पहले से योजना बना लेनी चाहिए. ताकि रास्ते में ट्रैफिक या किसी तरह की रुकावट के कारण ट्रेन छूटने का खतरा न रहे. यहां से आप इन रूट्स के बारे में जान सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
अब गैस सिलेंडर की कमी खत्म? गोवा में बनेगा पहला LPG टर्मिनल
अब गैस सिलेंडर की कमी खत्म? गोवा में बनेगा पहला LPG टर्मिनल
यूटिलिटी
दिल्ली से आगरा 59 मिनट और वाराणसी साढ़े 3 घंटे में, नॉर्थ बुलेट ट्रेन का रूट जारी
दिल्ली से आगरा 59 मिनट और वाराणसी साढ़े 3 घंटे में, नॉर्थ बुलेट ट्रेन का रूट जारी
यूटिलिटी
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
यूटिलिटी
आज से Fastag के बदल गए नियम, टोल के लिए एनुअल पास की नई कीमतें लागू
आज से Fastag के बदल गए नियम, टोल के लिए एनुअल पास की नई कीमतें लागू

DBG रोड से कौन सा रास्ता लें?
अगर आप DBG रोड की तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं तो चेल्म्सफोर्ड रोड, कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल, मिंटो रोड और भवभूति मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां से थोड़ा जल्दी स्टेशन पहुंच सकते हैं.

पूर्वी दिल्ली से स्टेशन आने का क्या है रास्ता
पूर्वी दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए ITO, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग और भवभूति मार्ग का रास्ता पकड़ना चाहिए. इस रूट से यात्री स्टेशन के अजमेरी गेट वाले हिस्से तक पहुंच सकते हैं. अगर आप पूर्वी दिल्ली से ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं तो निकलने से पहले इस रास्ते को ध्यान में रखें.

DDU मार्ग पर ट्रैफिक हो तो क्या करें?
अगर दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर किसी तरह की रुकावट आती है या ज्यादा ट्रैफिक होता है तो यात्रियों के लिए दूसरा रास्ता भी बताया गया है. ऐसे में ITO रेड लाइट से W-पॉइंट, सिकंदरा रोड, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज और चेल्म्सफोर्ड रोड होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा जा सकता है.

ट्रेन यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
रैली के दौरान सड़क पर आवाजाही प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो घर से थोड़ा जल्दी ही निकलें और पूरा रूट पहले चेक कर लें. 

अब गैस सिलेंडर की कमी खत्म? गोवा में बनेगा पहला LPG टर्मिनल

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 01 Nov 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Traffic Advisory RAHUL GANDHI DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
अब गैस सिलेंडर की कमी खत्म? गोवा में बनेगा पहला LPG टर्मिनल
अब गैस सिलेंडर की कमी खत्म? गोवा में बनेगा पहला LPG टर्मिनल
यूटिलिटी
दिल्ली से आगरा 59 मिनट और वाराणसी साढ़े 3 घंटे में, नॉर्थ बुलेट ट्रेन का रूट जारी
दिल्ली से आगरा 59 मिनट और वाराणसी साढ़े 3 घंटे में, नॉर्थ बुलेट ट्रेन का रूट जारी
यूटिलिटी
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
यूटिलिटी
आज से Fastag के बदल गए नियम, टोल के लिए एनुअल पास की नई कीमतें लागू
आज से Fastag के बदल गए नियम, टोल के लिए एनुअल पास की नई कीमतें लागू
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गंगा जल-बंटवारे को लेकर बांग्लादेशी नेता की धमकी- 'दिसंबर से पहले समझौता करें'
गंगा जल-बंटवारे को लेकर बांग्लादेशी नेता की धमकी- 'दिसंबर से पहले समझौता करें'
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
बिजनेस
GRAP लागू, दूध-दही, गैस और शराब महंगी, बैंक-Fastag के नए नियम, आज 1 नवंबर से बहुत कुछ बदला
GRAP लागू, दूध-दही, गैस और शराब महंगी, बैंक-Fastag के नए नियम, आज 1 नवंबर से बहुत कुछ बदला
Kabaddi
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
बॉलीवुड
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
इंडिया
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
Home Tips
Mixer Grinder Cleaning Tips: क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ
क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget