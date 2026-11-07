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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीत्योहारों में नई दिल्ली स्टेशन पर कैसे संभलेगी भीड़? रेलवे ने बनाया नया प्लान

त्योहारों में नई दिल्ली स्टेशन पर कैसे संभलेगी भीड़? रेलवे ने बनाया नया प्लान

दिवाली- छठ पर यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6 नवंबर को स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Nov 2026 03:10 PM (IST)
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अगर आप भी दिवाली और छठ के मौके पर ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए खास तैयारियां की हैं. त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ जमा हो जाती है. इस परेशानी को कम करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के आने-जाने और ट्रेन का इंतजार करने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. अब यहां यात्रियों के लिए कॉमन होल्डिंग एरिया बनाया गया है. इसके साथ ही सामान की जांच और प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की व्यवस्था को भी पहले से व्यवस्थित किया गया है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6 नवंबर को स्टेशन पर की गई तैयारियों का जायजा लिया और यात्रियों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया भी जानी. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब दिल्ली के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बढ़ गई है.

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नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों के लिए क्या बदला?

रेलवे ने रिजर्व और अनरिजर्व टिकट वाले यात्रियों के लिए पहले से मौजूद व्यवस्था के अलावा रिजर्व टिकट वाले यात्रियों के लिए भी अलग होल्डिंग एरिया तैयार किया है. इसका मकसद यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले एक जगह व्यवस्थित तरीके से इंतजार करने की सुविधा देना है. पहले स्टेशन पर छह अलग-अलग गेट होने के कारण यात्रियों को सही प्रवेश करने में परेशानी होती थी. अब इस उलझन को कम करने के लिए कॉमन होल्डिंग एरिया बनाया गया है. रेल मंत्री के मुताबिक, इससे यात्रियों के प्रवेश की प्रक्रिया आसान होगी.

इसके अलावा सामान की जांच यानी लगेज स्क्रीनिंग की व्यवस्था स्टेशन की इमारत के बाहर कर दी गई है. पहले जहां टिकट से जुड़ी काम होती थीं, उस जगह को अब यात्रियों के इंतजार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले लोगों को ज्यादा जगह मिल सकेगी.

भीड़ पर नजर रखेंगे 700 से ज्यादा AI कैमरे

स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने 700 से ज्यादा AI कैमरे लगाए हैं. इनकी मदद से भीड़ की स्थिति पर नजर रखी जाएगी. अगर किसी हिस्से में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ती है, तो अधिकारी समय रहते उन्हें दूसरी जगह भेजने और जरूरी कदम उठाने की व्यवस्था कर सकेंगे. इसके अलावा RPF के जवान भी तैनात किए गए हैं. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 07 Nov 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
New Delhi Railway Station INDIAN RAILWAYS
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