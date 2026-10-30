नमो भारत के यात्रियों को मिलेगी खाने-पीने की सुविधा, इस स्टेशन पर खुलेंगी दुकानें

दिल्ली और मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले दिनों में स्टेशन पर ही कई नई सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. अब तक स्टेशन का इस्तेमाल मुख्य रूप से ट्रेन पकड़ने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किया जाता रहा है.

अब इसे यात्रियों की रोजमर्रा की जरूरतों से जोड़ने की तैयारी चल रही है. इसी दिशा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की योजना बनाई है.

दिल्ली मेट्रो से भी जुड़ा है स्टेशन

न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन की एक बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है. यह दिल्ली मेट्रो के न्यू अशोक नगर स्टेशन से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा मयूर विहार और नोएडा जैसे रिहायशी एवं व्यावसायिक इलाकों के नजदीक होने से यहां यात्रियों की आवाजाही बनी रहती है.

स्टेशन पर करीब 73 कारों और 284 दोपहिया वाहनों की पार्किंग उपलब्ध है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है. दिव्यांग यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी स्टेशन पर व्यवस्थाएं मौजूद हैं. वहीं, ई-रिक्शा और ऑटो के जरिए यात्री आसपास के इलाकों तक पहुंच सकते हैं.

न्यू अशोक नगर स्टेशन पर मिलेगी 2 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा जगह

NCRTC ने न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन पर 2 हजार वर्ग मीटर से अधिक व्यावसायिक जगह लीज पर देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं. यह जगह स्टेशन के कॉनकोर्स लेवल यानी उस हिस्से में उपलब्ध कराई जाएगी, जहां से यात्रियों की आवाजाही होती है.

इस परिसर में रिटेल स्टोर, खाने-पीने की दुकानें, लाइफस्टाइल ब्रांड और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल सकते हैं. इससे यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करते समय खरीदारी और खानपान की सुविधाएं मिल सकेंगी. हालांकि, कौन-कौन से ब्रांड यहां दुकानें खोलेंगे और ये सुविधाएं कब शुरू होंगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. यह निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद तय होगा.

दूसरे स्टेशनों पर भी बढ़ेंगी व्यावसायिक गतिविधियां

NCRTC की यह योजना केवल न्यू अशोक नगर तक सीमित नहीं है. आनंद विहार, गाजियाबाद, सराय काले खां, बेगमपुल और परतापुर से मोदीपुरम के बीच स्थित स्टेशनों पर भी व्यावसायिक जगह उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है. इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ टिकट बिक्री के अलावा कमाई के नए स्रोत तैयार करना है.

नमो भारत कॉरिडोर पर बढ़ रही यात्रियों की संख्या

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर अब तक 4.5 करोड़ से अधिक यात्री यात्राएं दर्ज की जा चुकी हैं. हाल ही में इस कॉरिडोर पर एक दिन में 1.68 लाख से ज्यादा यात्राएं दर्ज हुईं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

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