नमो भारत का किराया घटेगा? सोलर प्लांट से पूरी होगी 60% बिजली की जरूरत

नमो भारत से सफर करने वालों के लिए बिजली के खर्च को कम करने की तरफ बड़ा कदम उठाया गया है. नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 110 मेगावाट के सोलर प्लांट से बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है. इस प्लांट से दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की करीब 60% बिजली की जरूरत पूरी होने की उम्मीद है. लेकिन, इससे नमो भारत का किराया कम होगा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है.

NCRTC के हिसाब से, ये सोलर प्लांट उत्तर प्रदेश के जालौन में बनाया जाएगा. इस परियोजना पर करीब 450 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसे अगले 24 महीनों के अंदर शुरू करने का टारगेट रखा गया है. प्लांट से बनने वाली बिजली उत्तर प्रदेश के बिजली ग्रिड के जरिए NCRTC के उत्तर प्रदेश और दिल्ली स्थित सब स्टेशनों तक पहुंचाई जाएगी. इसके बाद इस बिजली का इस्तेमाल नमो भारत कॉरिडोर में किया जाएगा.

25 साल तक फिक्स कीमत पर खरीदी जाएगी बिजली

समझौते के अनुसार NCRTC इस प्लांट से 25 साल तक फिक्स कीमत पर बिजली खरीदेगा. इससे बिजली की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही, कॉरिडोर की पुराने समय से चली आ रही बिजली पर डिपेंडेंस भी कम होगा. नमो भारत को चलाने के खर्च में बिजली की हिस्सेदारी करीब 30 से 35% है.

कन्फर्म सीट पर बिना टिकट यात्रियों का कब्जा, परिवार को 75000 देगा रेलवे

NCRTC का कहना है कि इस सोलर प्रोजेक्ट से हर साल बिजली पर होने वाला खर्च करीब 25% तक कम हो सकता है. इसके साथ ही हर साल करीब 1.77 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलना कम होने का अनुमान है. नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गंदगी फैलाने वाली चीजों में भी कमी आ सकती है.

रोजाना करीब एक लाख यात्री कर रहे सफर

पूरे दिल्ली, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के फरवरी 2026 में शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या ज्यादा हुई है. अभी रोजाना करीब एक लाख यात्री इस कॉरिडोर पर सफर कर रहे हैं. अब तक यात्रियों की कुल संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन एक लाख 68 हजार से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक की सबसे ज्यादा रोजाना यात्रियों की संख्या रही. इस प्रोजेक्ट से मेट्रो और रीजनल ट्रांसपोर्ट में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा.

दिल्ली सरकार ने बदले फायर सेफ्टी नियम, इमारतों के लिए लागू किए 18 कड़े सुरक्षा मानक