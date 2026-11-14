नमो भारत की फास्ट ट्रेनें 16 नवंबर से शुरू, 36 मिनट में पहुंचेंगे बेगमपुल

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. 16 नवंबर 2026 से इस रूट पर पीक आवर्स के दौरान नमो भारत की फास्ट ट्रेनें चलने लगेंगी. इन ट्रेनों का ठहराव चुनिंदा पांच स्टेशनों पर ही होगा, जिससे यात्रियों को पहले के मुकाबले कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंचने का मौका मिलेगा. अब आनंद विहार से गाजियाबाद की दूरी महज 8 मिनट और आनंद विहार से बेगमपुल तक का सफर केवल 36 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.

सिर्फ पांच स्टेशनों पर होगा ठहराव

एनसीआरटीसी ने यात्रियों का यात्रा समय घटाने के लिए सीमित स्टॉपेज वाली फास्ट ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी. इनका ठहराव केवल पांच प्रमुख स्टेशनों पर निर्धारित किया गया है. इनमें सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम स्टेशन शामिल हैं. कम स्टॉपेज होने का सीधा फायदा यात्रियों को तेज सफर के रूप में मिलेगा.

आनंद विहार से बेगमपुल पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 36 मिनट

नई फास्ट सेवाओं के शुरू होने के बाद अलग-अलग स्टेशनों के बीच यात्रा का समय भी कम हो जाएगा. आनंद विहार से गाजियाबाद पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगेंगे. वहीं, गाजियाबाद से बेगमपुल का सफर 28 मिनट में पूरा होगा. इस तरह आनंद विहार से बेगमपुल तक यात्री महज 36 मिनट में पहुंच सकेंगे. पूरे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत रहेगी. सराय काले खां से मोदीपुरम तक की यात्रा 50 मिनट से कम समय में पूरी की जा सकेगी.

सुबह और शाम मिलेंगी आठ अतिरिक्त फास्ट ट्रेनें

फास्ट ट्रेनों का संचालन खासतौर पर सुबह और शाम के व्यस्त समय को ध्यान में रखकर किया जाएगा. दोनों टर्मिनल स्टेशनों से अलग-अलग दिशाओं में ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी. सुबह सराय काले खां से मोदीपुरम और मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए दो-दो फास्ट ट्रेनें रवाना होंगी. इनके प्रस्थान का समय सुबह 8:00 बजे और 8:30 बजे रखा गया है. शाम को भी यही व्यवस्था रहेगी. दोनों दिशाओं में दो-दो ट्रेनें शाम 6:00 बजे और 6:30 बजे चलेंगी. इस तरह पीक आवर्स में कुल आठ अतिरिक्त फास्ट ट्रेनें यात्रियों को मिलेंगी.

नियमित नमो भारत सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर

फास्ट ट्रेनों के संचालन के बावजूद नियमित नमो भारत सेवाएं बंद नहीं होंगी. पहले की तरह सामान्य ट्रेनें हर 10 मिनट में उपलब्ध रहेंगी. यानी यात्रियों के पास नियमित और फास्ट, दोनों तरह की सेवाओं का विकल्प रहेगा.

हालांकि, यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से पहले थोड़ा सतर्क रहना होगा. एनसीआरटीसी ने सलाह दी है कि स्टेशन पर लगे डिस्प्ले बोर्ड देखकर और प्लेटफॉर्म पर होने वाली घोषणाएं सुनकर ही ट्रेन में सवार हों. इससे यात्री पहचान सकेंगे कि उनके प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन फास्ट है या नियमित.

रोजाना 1.1 लाख यात्री कर रहे सफर

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. मौजूदा समय में इस रूट पर प्रतिदिन करीब 1.1 लाख यात्री सफर कर रहे हैं. हाल ही में कॉरिडोर ने कुल 5 करोड़ पैसेंजर जर्नी का आंकड़ा भी पार किया है. पिछले तीन महीनों में ही हर महीने औसतन 32 लाख से ज्यादा पैसेंजर जर्नी दर्ज की गई हैं. बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए पीक आवर्स में अतिरिक्त फास्ट ट्रेनें शुरू की जा रही हैं.

छात्रों और ऑफिस जाने वालों को मिलेगी राहत

नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलने की उम्मीद है, जिन्हें रोजाना तय समय पर अपने स्कूल, कॉलेज या दफ्तर पहुंचना होता है. खासकर सुबह और शाम के व्यस्त घंटों में कम समय में सफर पूरा होने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी. क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच इस पहल का एक मकसद निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना भी है.

तेज और सुविधाजनक सफर मिलने से ज्यादा लोग नमो भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है. 16 नवंबर से शुरू होने वाली इन फास्ट सेवाओं के साथ नियमित ट्रेनें भी अपने पुराने शेड्यूल के अनुसार चलती रहेंगी.

जनकपुर से अयोध्या के बीच चलेगी नई ट्रेन, भारत-नेपाल के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा