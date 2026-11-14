ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनमो भारत की फास्ट ट्रेनें 16 नवंबर से शुरू, 36 मिनट में पहुंचेंगे बेगमपुल

नमो भारत की फास्ट ट्रेनें 16 नवंबर से शुरू, 36 मिनट में पहुंचेंगे बेगमपुल

16 नवंबर से दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत की फास्ट ट्रेनें चलेंगी. ये सिर्फ पांच स्टेशनों पर रुकेंगी. इससे आनंद विहार से गाजियाबाद 8 और बेगमपुल पहुंचने में 36 मिनट लगेंगे.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: ज़ेबा परवीन |  Updated at : 14 Nov 2026 06:55 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. 16 नवंबर 2026 से इस रूट पर पीक आवर्स के दौरान नमो भारत की फास्ट ट्रेनें चलने लगेंगी. इन ट्रेनों का ठहराव चुनिंदा पांच स्टेशनों पर ही होगा, जिससे यात्रियों को पहले के मुकाबले कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंचने का मौका मिलेगा. अब आनंद विहार से गाजियाबाद की दूरी महज 8 मिनट और आनंद विहार से बेगमपुल तक का सफर केवल 36 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.

सिर्फ पांच स्टेशनों पर होगा ठहराव

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
जनकपुर से अयोध्या के बीच चलेगी नई ट्रेन, भारत-नेपाल के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा
जनकपुर से अयोध्या के बीच चलेगी नई ट्रेन, भारत-नेपाल के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा
यूटिलिटी
16 नवंबर से चलेंगी 8 फास्ट Namo Bharat ट्रेनें, 8 मिनट में गाजियाबाद
16 नवंबर से चलेंगी 8 फास्ट Namo Bharat ट्रेनें, 8 मिनट में गाजियाबाद
यूटिलिटी
100 रुपए में निपटेगा पुराना चालान, इस शहर में 16 नवंबर से चलेगा अभियान
100 रुपए में निपटेगा पुराना चालान, इस शहर में 16 नवंबर से चलेगा अभियान
यूटिलिटी
Solar Panel: हर दिन 66 लाख घरों में पहुंचा सोलर, 20 गुना बढ़ी रफ्तार
Solar Panel: हर दिन 66 लाख घरों में पहुंचा सोलर, 20 गुना बढ़ी रफ्तार

एनसीआरटीसी ने यात्रियों का यात्रा समय घटाने के लिए सीमित स्टॉपेज वाली फास्ट ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी. इनका ठहराव केवल पांच प्रमुख स्टेशनों पर निर्धारित किया गया है. इनमें सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम स्टेशन शामिल हैं. कम स्टॉपेज होने का सीधा फायदा यात्रियों को तेज सफर के रूप में मिलेगा.

आनंद विहार से बेगमपुल पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 36 मिनट

नई फास्ट सेवाओं के शुरू होने के बाद अलग-अलग स्टेशनों के बीच यात्रा का समय भी कम हो जाएगा. आनंद विहार से गाजियाबाद पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगेंगे. वहीं, गाजियाबाद से बेगमपुल का सफर 28 मिनट में पूरा होगा. इस तरह आनंद विहार से बेगमपुल तक यात्री महज 36 मिनट में पहुंच सकेंगे. पूरे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत रहेगी. सराय काले खां से मोदीपुरम तक की यात्रा 50 मिनट से कम समय में पूरी की जा सकेगी.

सुबह और शाम मिलेंगी आठ अतिरिक्त फास्ट ट्रेनें

फास्ट ट्रेनों का संचालन खासतौर पर सुबह और शाम के व्यस्त समय को ध्यान में रखकर किया जाएगा. दोनों टर्मिनल स्टेशनों से अलग-अलग दिशाओं में ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी. सुबह सराय काले खां से मोदीपुरम और मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए दो-दो फास्ट ट्रेनें रवाना होंगी. इनके प्रस्थान का समय सुबह 8:00 बजे और 8:30 बजे रखा गया है. शाम को भी यही व्यवस्था रहेगी. दोनों दिशाओं में दो-दो ट्रेनें शाम 6:00 बजे और 6:30 बजे चलेंगी. इस तरह पीक आवर्स में कुल आठ अतिरिक्त फास्ट ट्रेनें यात्रियों को मिलेंगी.

नियमित नमो भारत सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर

फास्ट ट्रेनों के संचालन के बावजूद नियमित नमो भारत सेवाएं बंद नहीं होंगी. पहले की तरह सामान्य ट्रेनें हर 10 मिनट में उपलब्ध रहेंगी. यानी यात्रियों के पास नियमित और फास्ट, दोनों तरह की सेवाओं का विकल्प रहेगा.
हालांकि, यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से पहले थोड़ा सतर्क रहना होगा. एनसीआरटीसी ने सलाह दी है कि स्टेशन पर लगे डिस्प्ले बोर्ड देखकर और प्लेटफॉर्म पर होने वाली घोषणाएं सुनकर ही ट्रेन में सवार हों. इससे यात्री पहचान सकेंगे कि उनके प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन फास्ट है या नियमित.

रोजाना 1.1 लाख यात्री कर रहे सफर

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. मौजूदा समय में इस रूट पर प्रतिदिन करीब 1.1 लाख यात्री सफर कर रहे हैं. हाल ही में कॉरिडोर ने कुल 5 करोड़ पैसेंजर जर्नी का आंकड़ा भी पार किया है. पिछले तीन महीनों में ही हर महीने औसतन 32 लाख से ज्यादा पैसेंजर जर्नी दर्ज की गई हैं. बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए पीक आवर्स में अतिरिक्त फास्ट ट्रेनें शुरू की जा रही हैं.

छात्रों और ऑफिस जाने वालों को मिलेगी राहत

नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलने की उम्मीद है, जिन्हें रोजाना तय समय पर अपने स्कूल, कॉलेज या दफ्तर पहुंचना होता है. खासकर सुबह और शाम के व्यस्त घंटों में कम समय में सफर पूरा होने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी. क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच इस पहल का एक मकसद निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना भी है.

तेज और सुविधाजनक सफर मिलने से ज्यादा लोग नमो भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है. 16 नवंबर से शुरू होने वाली इन फास्ट सेवाओं के साथ नियमित ट्रेनें भी अपने पुराने शेड्यूल के अनुसार चलती रहेंगी.

जनकपुर से अयोध्या के बीच चलेगी नई ट्रेन, भारत-नेपाल के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Fast Trains Delhi Meerut RRTS Namo Bharat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
जनकपुर से अयोध्या के बीच चलेगी नई ट्रेन, भारत-नेपाल के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा
जनकपुर से अयोध्या के बीच चलेगी नई ट्रेन, भारत-नेपाल के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा
यूटिलिटी
16 नवंबर से चलेंगी 8 फास्ट Namo Bharat ट्रेनें, 8 मिनट में गाजियाबाद
16 नवंबर से चलेंगी 8 फास्ट Namo Bharat ट्रेनें, 8 मिनट में गाजियाबाद
यूटिलिटी
100 रुपए में निपटेगा पुराना चालान, इस शहर में 16 नवंबर से चलेगा अभियान
100 रुपए में निपटेगा पुराना चालान, इस शहर में 16 नवंबर से चलेगा अभियान
यूटिलिटी
Solar Panel: हर दिन 66 लाख घरों में पहुंचा सोलर, 20 गुना बढ़ी रफ्तार
Solar Panel: हर दिन 66 लाख घरों में पहुंचा सोलर, 20 गुना बढ़ी रफ्तार
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: UP में कटे वोटर के नाम तो शुरू हुआ हिंदू-मुसलमान! तेज हुआ घमासान | MahaDangal
UP Elections 2027: पहले अब्दुल पर लड़े, फिर धर्म पर भिड़े! किस ओर जा रहा यूपी चुनाव? | Shastrartha
YRKKH🥳 फेम Abhira का बर्थडे सेलिब्रेशन! काम के बीच काटा खास केक! #sbs
Bollywood News: गांधी परिवार और सोनिया गांधी पर कंगना रनौत की टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, शिमला में दर्ज हुई FIR (14.11.26)
Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मेकेदातु बांध विवाद: स्टालिन ने CM विजय को लिखा लेटर, कहा- 'चुप न रहें एकजुट होकर...'
मेकेदातु बांध विवाद: स्टालिन ने CM विजय को लिखा लेटर, कहा- 'चुप न रहें एकजुट होकर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
इंडिया
शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'
शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'
इंडिया
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
Home Tips
Coriander Storage Tips: फ्रिज में धनिया जल्दी गल जाता है, अपनाएं ये खास ट्रिक
फ्रिज में धनिया जल्दी गल जाता है, अपनाएं ये खास ट्रिक
ऑटो
Green SM Electric Cab: दिल्ली-UP समेत 6 राज्यों में दौड़ेंगी Electric Cabs, जानें प्लान
दिल्ली-UP समेत 6 राज्यों में दौड़ेंगी Electric Cabs, जानें प्लान
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget