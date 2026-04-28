रोजाना 100 रुपए की बचत और बन जाएंगे 68 लाख! जानिए म्यूचुअल फंड का यह जादुई फॉर्मूला

Investment Tips: अपने भविष्य को लेकर हर कोई चिंतित होता है, ऐसे में अभी से ही इसके लिए इनवेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं. लेकिन कई बार लोग अपनी हालिया जरूरतों को पूरा करने में लग जाते हैं और भविष्य के लिए कुछ भी सेव करने से बचते हैं. लेकिन ये बिलकुल भी सही नहीं है. भविष्य के लिए निवेश करना बेहद जरूरी है. हम आपको बताते हैं महज 100 रुपये हर रोज इनवेस्ट करने पर आपको सालों बाद लाखों रुपये मिल सकते हैं. आइये जानते हैं कैसे?

म्यूचुअल फंड स्कीम में करें निवेश

म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना आज के समय में बहुत जरूरी है. ये आपको अच्छा- खासा रिटर्न भी देते हैं. अगर आपको भी अपने भविष्य के लिए निवेश करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं. निवेश करते समय ये देख लें कि किस फंड में आपको कितने प्रतिशत का रिटर्न मिलने वाला है. उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं अगर आप महज 100 रुपये भी रोज निवेश करेंगे तो 30 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा.

यहां जानिए निवेश और रिटर्न का गणित

अगर आप 100 रुपये रोज निवेश करते हैं तो ये एक महीने का 3000 रुपये हो जाएगा. ये 3000 हजार रुपये आप यदि म्यूचुअल फंड्स में 30 साल तक निवेश करेंगे तो 10 प्रतिशत के रिटर्न के हिसाब से ये निवेश करीब 68 लाख रुपये तक का हो सकता है. यहां आसान तरीके से समझें:

निवेश: 100 रुपये हर रोज

महीने का निवेश: 100X30 = 3000 रुपये

एक साल का निवेश: 3000X12 = 36,000 रुपये

इसका मतलब है आप एक साल में कुल 36 हजार रुपये का निवेश कर रहे हैं. अब मान लीजिए कि आपको SIP के जरिए 10 प्रतिशत का सालाना रिटर्न मिल रहा है. तो आपको 30 साल में कितने रुपये मिलेंगे, यहां समझें गणित:

हर महीने का निवेश: 3,000 रुपये

सालाना निवेश: 36000 रुपये

30 सालों का निवेश: 10,80,000 लाख रुपये

10% सालाना रिटर्न

कुल वैल्यू रिटर्न के साथ (एस्टिमेटेड): 68,37,976

इसका मतलब है आपको इस पर करीब 6 गुना ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है. हालांकि कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी अनिवार्य है जैसे:

निवेश की शुरुआत जल्दी करें.

नियमित निवेश बनाए रखें, इसमें कोई भी कोताही ना बरतें.

लंबी अवधि तक निवेश करते रहें. छोटे निवेश ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाते हैं.

यदि आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो अब भी समय है आप निवेश कर सकते हैं. इस गणित को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी समय कितने का भी निवेश कर सकते हैं. ये आगे चलकर आपको फायदा ही पहुंचाएगा.