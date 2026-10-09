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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCJP प्रोटेस्ट का रेलवे पर बुरा असर, मुंबई-दिल्ली रूट की 5 ट्रेनें रद्द, 2 का वक्त बदला

CJP प्रोटेस्ट का रेलवे पर बुरा असर, मुंबई-दिल्ली रूट की 5 ट्रेनें रद्द, 2 का वक्त बदला

दिल्ली में संभावित ट्रैफिक जाम के चलते 9 और 10 अक्टूबर को कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. पश्चिम रेलवे की पांच और पटना की चार ट्रेनें रद्द की गई हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Oct 2026 01:53 PM (IST)
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अगर आप 9 या 10 अक्टूबर को मुंबई से दिल्ली के बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास 10 अक्टूबर को संभावित भारी ट्रैफिक जाम के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. पश्चिम रेलवे के मुताबिक, रेलवे बोर्ड के आदेश पर कुल 5 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 2 ट्रेनों 5 घंटे की देरी से चलाने का फैसला लिया गया है.

रेलवे बोर्ड के निर्देश पर किए गए इस बदलाव से मुंबई, इंदौर, साबरमती और अन्य शहरों से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की यात्रा प्रभावित हो सकती है. ऐसे में अगर आपने इन रूटों पर टिकट बुक कराया है, तो यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का नंबर और प्रस्थान का समय जरूर मिला लें.

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कौन-कौन सी 5 ट्रेनें रहेंगी रद्द?

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 9 अक्टूबर को रवाना होने वाली ये 5 ट्रेनों को रद्द किया गया है.

  • 20155 - दादर से नई दिल्ली
  • 09309 - इंदौर से हजरत निजामुद्दीन
  • 12415 - इंदौर से नई दिल्ली
  • 12247 - बांद्रा टर्मिनस से हजरत निजामुद्दीन
  • 12957 - साबरमती से नई दिल्ली

इन 2 ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव

पश्चिम रेलवे ने मुंबई से दिल्ली जाने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द करने के साथ दो अन्य ट्रेनों के तय समय में भी बदलाव किया है. ये ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 5 घंटे की देरी से चलेंगी.

  • 12951 - मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली
  • 12953 - मुंबई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन

पटना से दिल्ली जाने वाली 4 ट्रेनें भी रद्द

दरअसल, पटना से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए भी जरूरी अपडेट दी गई है. जानकारी के मुताबिक, इस रूट पर चलने वाली 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है. इनमें मगध एक्सप्रेस, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं. इन ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी नोटिस बोर्ड पर भी दी गई है. ध्यान रखें कि इन ट्रेनों के नंबर और रद्द रहने की तारीख की अलग से पुष्टि करना जरूरी है.

ट्रेन से सफर करने वाले यात्री क्या करें?

  • रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस चेक करें.
  • टिकट पर दर्ज ट्रेन नंबर और यात्रा की तारीख का मिलान जरूर करें.
  • ट्रेन रद्द होने या समय बदलने की स्थिति में उसी के मुताबिक अपनी यात्रा की प्लानिंग करें.
  • रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या हेल्पलाइन से जानकारी लेकर ही स्टेशन के लिए निकलें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 09 Oct 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Train Cancellation
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