नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट होने लगीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स, 50 लाख यात्रियों पर होगा असर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom T2 दबाव कम करने अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय नवी मुंबई।

अक्सर लोग अपना समय बचाने के लिए काम और घूमने के लिए फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर आप भी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. आने वाले समय में मंबई और नवी मंबई के हवाई यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने वाला है. आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या बदलाव होने वाला है और बदलाव के पीछे क्या कारण है?

क्या बदलाव होने वाला है?

दरअसल, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रीडेवलपमेंट का काम होने वाला है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक के एक हिस्से को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है.

टर्मिनल-1 को बंद किया जाएगा

वहीं मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 के उत्तरी हिस्से T1B को काम के चलते बंद किया जाएगा. जिसकी वजह से यह जरूरी कदम उठाया जा रहा है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल होगा कि कब से T1B को बंद किया जाएगा?

कब से होगा ट्रैफिक शिफ्ट?

योजना के मुताबिक, 1 अक्टूबर से मुंबई एयरपोर्ट के कुछ इंटरनेशनल यात्रियों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट किया जा सकता है. इसकी वजह से लाखों यात्रियों पर असर पड़ सकता है.

जानें T1B कब से रहेगा बंद?

जानकारी के मुताबिक, T1B को रीडेवलमेंट के लिए 15 जनवरी से बंद किया जाना है. फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट का T1B हर साल लगभग 50 लाख घरेलू यात्रियों को संभालता है, लेकिन रीडेवलमेंट का काम होने की वजह से इसे बंद करना होगा, जिसके बाद इन यात्रियों को टर्मिनल-2 पर भेजा जाएगा.

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टर्मिनल-2 पर बढ़ेगा घरेलू यात्रियों का दबाव

बता दें कि टर्मिनल-2 पहले से ही बड़ी संख्या में इंटरनेशनल यात्रियों को संभाल रहा है और T1B बंद होने की वजह से घरेलू यात्रियों को टर्मिनल-2 शिफ्ट किया जाने वाला है. इसलिए इंटरनेशनल यात्रियों के एक हिस्से को दूसरे एयरपोर्ट पर शिफ्ट किया जाएगा.

नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट होंगे यात्री

टर्मिनल-2 पर दबाव कम करने के लिए इंटरनेशनल यात्रियों के एक हिस्से को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट किया जाएगा. ऐसे में जो यात्री मुंबई और नवी मुंबई से फ्लाइट पकड़ने वाले हैं, उन्हें पहले ही कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए.

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हवाई यात्रियों के लिए जरूरी सलाह