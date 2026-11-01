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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी19 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट से सफर करना पड़ सकता है भारी, 6 घंटे के लिए बंद रहेंगे रनवे

19 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट से सफर करना पड़ सकता है भारी, 6 घंटे के लिए बंद रहेंगे रनवे

मुंबई एयरपोर्ट के दोनों रनवे 19 नवंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे. सालाना मेंटेनेंस के कारण छह घंटे तक उड़ानों का संचालन रुका रहेगा, इसलिए यात्री फ्लाइट का समय जरूर जांच लें.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 01 Nov 2026 10:17 PM (IST)
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अगर आप 19 नवंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. इस दिन एयरपोर्ट के दोनों रनवे 6 घंटे के लिए बंद रहेंगे. इसकी वजह से इस दौरान फ्लाइट ऑपरेशन पूरी तरह रोक दिया जाएगा. ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले फ्लाइट का अपडेट जरूर चेक कर लेना चाहिए.

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) के मुताबिक, 19 नवंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों रनवे- RWY 09/27 और RWY 14/32 पर विमानों की आवाजाही बंद रहेगी. यह फैसला एयरपोर्ट पर होने वाले सालाना पोस्ट-मॉनसून मेंटेनेंस के तहत लिया गया है.

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क्यों बंद रहेंगे मुंबई एयरपोर्ट के दोनों रनवे?

मुंबई एयरपोर्ट के दोनों रनवे को कुछ समय के लिए बंद करने का खास मकसद उनकी सुरक्षा और बेहतर संचालन सुनिश्चित करना है. बारिश के मौसम के बाद हर साल होने वाले इस मेंटेनेंस के जरिए रनवे की स्थिति की जांच की जाती है, ताकि विमानों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे और अंतरराष्ट्रीय विमानन मानकों का पालन हो सके. मेंटेनेंस के दौरान रनवे की बारीकी से जांच की जाएगी.

हालांकि, MIAL ने इस संबंध में पहले ही नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी कर दिया है. इसके जरिए एयरलाइंस और एयरपोर्ट से जुड़े दूसरे पक्षों को रनवे बंद रहने की जानकारी दी गई है. इससे अब एयरलाइंस को अपने फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव करने और यात्रियों को होने वाली परेशानी कम करने के लिए तैयारी का समय मिल सकेगा.

मेंटेनेंस के दौरान क्या काम होंगे?

इस दौरान रनवे की काफी बारीकी से जांच की जाएगी. इसके अलावा जरूरत के मुताबिक सतह की मरम्मत, रनवे की लाइटिंग, निशान और ड्रेनेज सिस्टम की तकनीकी जांच भी की जाएगी. MIAL के मुताबिक, मानसून के बाद होने वाला यह काम एयरपोर्ट के सालभर चलने वाले ऑपरेशनल रेडीनेस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 01 Nov 2026 10:17 PM (IST)
Tags :
Mumbai Airport News Airport Closure
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