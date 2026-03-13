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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहर महीने खाते में आएंगे 1500 रुपये, इस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू हुई नई योजना

हर महीने खाते में आएंगे 1500 रुपये, इस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू हुई नई योजना

इस राज्य की महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की गई है. जिसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी. जान लीजिए महिलाओं को कैसे करना होगा आवेदन?

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Mar 2026 01:39 PM (IST)
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देश भर में महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है. अलग-अलग राज्यों की सरकारें इसमें अपना-अपना योगदान दे रही है. हाल ही में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पंजाब सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को अपने खर्चों के लिए सहारा मिलेगा. 

कब हुई योजना की घोषणा?

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना रखा गया है. इसकी घोषणा राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करते समय की. खास बात यह है कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने नकद सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. सरकार ने इसे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है.

योजना के तहत किसे मिलेगा कितना लाभ?

मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे. जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की राशि मिलेगी. सरकार यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी. 

क्यों किया गया योजना का ऐलान?

यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर की गई. जिसे महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है. सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें अपने दैनिक खर्चों के लिए अलग से सहारा मिलेगा. इससे परिवार के भीतर महिलाओं की भागीदारी और फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ने की उम्मीद है.

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. राज्य सरकार के अनुसार पंजाब की ज्यादातर वयस्क महिलाएं इस योजना के दायरे में आ सकती हैं. हालांकि कुछ महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है. वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी, सांसद या विधायक रह चुकी महिलाएं और आयकर देने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी. 

यह भी पढ़ें: सहेली पिंक कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Mar 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Utility News PUnjab Government Schemes For Women
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