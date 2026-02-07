इस राज्य की महिलाओं के खाते में आएंगे 10000 रुपये, जानें कैसे उठाएं इस सरकारी योजना का लाभ

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें महिलाओं के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं चलाती हैं. जिनमें महिलाों क अलग-अलग तरह से आर्थिक सहायता दी जाती है. हाल ही में बिहार सरकार की ओर से महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की गई है. यह योजना महिलाओं को रोजगार देने वाली योजना है. इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना. जिसमें महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए सीधे आर्थिक मदद दी जाती है.

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 10000 रुपये दिए जाते हैं. जिससे वह छोटा बिजनेस शुरू कर सकें. अब तक बड़ी संख्या में महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं और कई अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं. योजना की कई किस्तें जारी हो चुकी हैं और अगली किस्त भी तय तारीख पर भेजी जानी है. अगर आप बिहार से हैं और अपना काम शुरू करना चाहती हैं. तो यह योजना आपके लिए बड़ा मौका बन सकती है.

बिहार की महिलाओं को मिल रहे है 10 हजार

बिहार सरकार की ओर से यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ बढ़ाने के लिए बनाई गई है. इसके तहत करीब 18 तरह के छोटे बिजनेस शुरू करने के ऑप्शन दिए गए हैं. पहली किस्त के तौर पर 10000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं. अगर महिला अपने काम को कम से कम छह महीने तक जारी रखती है.

तो ऐसा करने पर आगे अलग से आर्थिक सहायता भी मिल सकती है. जो अधिकतम 2 लाख रुपये तक हो सकती है. इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जिन्होंने जीविका समूह के जरिए आवेदन किया है और जिनका आवेदन स्वीकृत हुआ है. जो महिलाएं पहले ही इस योजना का लाभ ले चुकी हैं. उन्हें दोबारा यह राशि नहीं मिलेगी.

आवेदन करने का तरीका क्या है?

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया आसान रखी गई है. जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़ सकें. योजना में आवेदन के लिए सबसे पहले जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी और शुरू किए जाने वाले व्यवसाय का जानकारी भरना जरूरी है.

इसके बाद कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर. अगर लागू हो तो जाति या दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी देना होता है. आवेदन स्वीकृत होते ही योजना की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है. जिससे महिला तुरंत अपना काम शुरू कर सके.

