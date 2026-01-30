बिहार में महिलाओं के खाते में आने वाले हैं 2 लाख, ये डॉक्यमेंट्स रखें तैयार

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana:बिहार सरकार एक बार फिर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है. राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब अगले चरण में पहुंच चुकी है. पहले चरण में जहां लाखों महिलाओं को काम शुरू करने के लिए शुरुआती मदद दी गई थी.

वहीं अब सरकार उन महिलाओं को और आगे बढ़ाने की तैयारी में है. जो अपने रोजगार को सही ढंग से चला रही हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस योजना से जुड़ा ताजा अपडेट साझा किया है. इसके मुताबिक चयनित महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की एक्सट्रा मदद दी जाएगी. इसके लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत जान लीजिए.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में मिलेंगे 2 लाख रुपये

पिछले साल सितंबर को महीने में बिहार सरकार की ओर से महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई थी. जिसका मकसद महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है. पहले चरण में बिहार के हर परिवार की एक महिला को 10000 रुपये दिए गए थे. जिससे वह छोटा कारोबार शुरू कर सके. अब जिन महिलाओं ने इस रकम का सही इस्तेमाल किया है और उनका रोजगार लगातार चल रहा है. उन्हें आगे की मदद दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: पंजाब के लोग कैसे बनवा सकते हैं मुख्यमंत्री सेहत कार्ड, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?

बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि यह राशि जरूरत के हिसाब से दी जाएगी. अगर किसी महिला के काम को बढ़ाने के लिए 50000 रुपये काफी हैं. तो उतनी ही रकम मिलेगी. अधिकतम लिमिट 2 लाख रुपये तय की गई है. किसी महिला को कितने रुपये दिए जाने हैं. यह फैसला प्रशासन के आकलन के बाद ही लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली मेट्रो में सफर और आसान, अब सभी बैंकों के NCMC कार्ड मान्य, मिलेगा कैशलेस सुविधा का फायदा

यह डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के दूसरे चरण में मिलने वाले 2 लाख रुपये तक के लिए महिलाओं को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन बावजूद इसके उन्हें कुछ दस्तावेज तैयार रखने होंगे इनमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीविका से जुड़ा रिकॉर्ड और पहले मिले 10000 रुपये का किस तरह इस्तेमाल किया गया इस बारे में जानकारी. इसके साथ ही आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार से जुड़ी बुनियादी जानकारी भी मांगी जा सकती है. प्रशासन इन्हीं दस्तावेजों और रिपोर्ट के आधार पर तय करेगा कि आपको दूसरे चरण में कितनी मदद दी जानी है.

यह भी पढ़ें: 4 लोगों के परिवार के लिए कितने किलो की वाशिंग मशीन खरीदना सही? जान लें काम की बात