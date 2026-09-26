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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपेट्रोल पंप पर UPI के नाम पर 5 रुपये ज्यादा लिए तो कहां करें शिकायत? जानें पूरा तरीका

पेट्रोल पंप पर UPI के नाम पर 5 रुपये ज्यादा लिए तो कहां करें शिकायत? जानें पूरा तरीका

15 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर 2000 से ज्यादा की UPI पेमेंट पर MDR लागू होने वाला है. पेट्रोल पंप पर आपसे UPI के जरिए पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए कहा जाता है तो तुरंत इसकी शिकायत करें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Sep 2026 05:41 PM (IST)
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यूपीआई पेमेंट को लेकर चर्चा जारी है. 15 अक्टूबर से यूपीआई के जरिए 2000 से ज्यादा की पेमेंट पर MDR (Merchant Discount Rate) लागू होने वाला है. इस चार्ज के दायरे में पेट्रोल पंप भी है. ऐसे में अगर कोई वाहन चालक अपनी गाड़ी में 2000 से ज्यादा का पेट्रोल भरवाता है और उसकी पेमेंट यूपीआई के जरिए करता है तो इसपर 5 रुपये का MDR लागू किया जाएगा. 

जानने वाली बात यह है कि इस चार्ज का भुगतान ग्राहक नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप डीलर्स को करना होगा. यानी अगर आपने 2000 रुपये से ज्यादा का पेट्रोल भरवाया और पेमेंट यूपीआई की जरिए की तो आप केवल पेट्रोल की कीमत का भुगतान करेंगे, उसपर लगने वाले 5 रुपये के चार्ज का भुगतान आप नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप डीलर को ही करना होगा. ऐसे में अगर पेट्रोल पंप पर किसी ग्राहक से पेट्रोल की कीमत के अलावा अगर 5 रुपये के चार्ज भी देने को कहा जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?

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एक्स्ट्रा चार्ज मांगने पर करें शिकायत

अगर पेट्रोल पंप पर आपसे पेट्रोल की कीमत के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज का भुगतान करने को कहा जाता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर संपर्क करके भी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है.

तेल कंपनी से करें शिकायत

इसके साथ ही आपने जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल लिया है, वह जिस ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी OMC से जुड़ा है वहां पर भी शिकायत कर सकते हैं. आप संबंधित कंपनी की आधिकारिक हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं. 

कुछ सबूत अपने पास रखें

अगर शिकायत करने वाले हैं तो आपके पास पहले कुछ सबूत होना बेहतर होगा. आप यूपीआई ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट रखें. वहीं किस पेट्रोल पंप पर आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं या फिर एक्स्ट्रा चार्ज के भुगतान करने को कहा गया है उसके एड्रेस को नोट करके रखें.  अगर आपके पास पेट्रोल पंप की तरफ से दी गई रसीद है तो उसको भी अपने पास संभालकर रखें.

ये सारी चीजें शिकायत के दौरान आपके काम आ सकती है. ध्यान रखें, पेट्रोल पंप पर आप केवल पेट्रोल की कीमत का ही भुगतान करें, एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल न दें और मांगने पर तुरंत शिकायत करें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Sep 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Petrol Pump Utility News UPI Server Down
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