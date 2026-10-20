दूसरी औरत से बच्चे, पत्नी से मांगा तलाक, कोर्ट ने ठोका 2 लाख का जुर्माना

शादी के रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों और आचरण को नजरअंदाज करना अदालत में भारी पड़ सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाक की मांग खारिज कर दी, जो अपनी पत्नी से अलग रहने के दौरान दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उसके दो बच्चे भी थे. अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पति पर लगाए गए 2 लाख रुपये के खर्च के आदेश को भी कायम रखा. फैमिली कोर्ट ने पाया कि पति अपने ही गलत आचरण का सहारा लेकर तलाक हासिल करना चाहता था.

अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23(1)(a) का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति अपने गलत कामों का लाभ उठाकर वैवाहिक संबंध समाप्त कराने की मांग नहीं कर सकता. अदालत ने यह भी माना कि पति के व्यवहार से पत्नी को मानसिक पीड़ा पहुंची. इसके अलावा, पत्नी को मुकदमे की सुनवाई के लिए बनारस से दिल्ली आना पड़ता था, जिससे उसे अतिरिक्त खर्च और परेशानी का सामना करना पड़ा. इसी वजह से पति पर 2 लाख रुपये का खर्च लगाया गया.

पत्नी के घर छोड़ने के बाद शुरू हुआ विवाद

मामले में पत्नी ने 17 जुलाई 2017 को अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था. इसके बाद पति ने अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की. उसका कहना था कि शादी में रिश्ते बिगड़ चुके हैं. हालांकि, मुकदमे की सुनवाई के दौरान पत्नी को पता चला कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है और दोनों के दो बच्चे भी हैं.

यह जानकारी सामने आने के बाद मामले की दिशा बदल गई. पति ने अदालत में दूसरी महिला के साथ रहने की बात स्वीकार भी की.

क्या है इस फैसले का संदेश?

यह मामला बताता है कि तलाक मांगने वाले व्यक्ति के अपने आचरण की भी कानूनी जांच होती है. केवल वैवाहिक विवाद या अलग रहने के आधार पर तलाक मिलना सुनिश्चित नहीं है. अदालत संबंधित तथ्यों, कानूनी आधारों और दोनों पक्षों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

23 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी. हाईकोर्ट को फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं मिला. अदालत ने माना कि पति दूसरी महिला के साथ रहने और उससे बच्चे होने की बात से इनकार नहीं कर रहा था.

हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि पत्नी को दोबारा दिल्ली बुलाकर मुकदमे में शामिल कराना उसके लिए अतिरिक्त परेशानी और आर्थिक बोझ पैदा कर सकता है. इसलिए तलाक न देने और 2 लाख रुपये के खर्च का आदेश बरकरार रखा गया.

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