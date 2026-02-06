कौन उठा सकता है बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ, कितने रुपये मिलते हैं और कैसे करें आवदेन?

पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना आज राज्य की महिलाओं के लिए आर्थिक सहारे की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक बन चुकी है. इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में मदद के लिए की थी. समय के साथ इस योजना का दायरा बढ़ता गया और अब 2026-27 के अंतरिम बजट में सरकार ने इसमें 500 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी का ऐलान करके लाखों महिलाओं को राहत दी है. सरकार का दावा है कि इस योजना से 2.42 करोड़ महिलाएं सीधे तौर पर फायदा हो रहा हैं. खास बात यह है कि यह पैसा महिलाओं के सीधे बैंक खाते में हर महीने भेजा जाता है, जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं होती है.

लक्ष्मी भंडार योजना क्यों है खास?

आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है. ऐसे में घर का खर्च चलाना, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना आसान नहीं होता है. लक्ष्मी भंडार योजना महिलाओं को हर महीने एक तय रकम देकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा देती है. यही वजह है कि यह योजना बंगाल सरकार की सबसे लोकप्रिय और सफल योजनाओं में गिनी जाती है.

लक्ष्मी भंडार योजना में कितने रुपये मिलते हैं?

सरकार ने हाल ही में घोषित बढ़ोतरी के बाद अब महिलाओं को मिलने वाली राशि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 1500 प्रति माह और एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए 1700 प्रति माह है. पहले यह राशि सामान्य वर्ग के लिए 1000 और एससी-एसटी के लिए 1200 थी. नई बढ़ोतरी फरवरी 2026 से लागू होगी.

कौन ले सकता है लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. जैसे महिला पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी होनी चाहिए. महिला की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच हो, महिला का नाम स्वास्थ्य साथी योजना में दर्ज होना चाहिए. महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार का स्थायी कर्मचारी न हो. सरकारी पेंशन प्राप्त न करता हो, किसी सरकारी उपक्रम, नगर पालिका, पंचायत या सरकारी सहायता प्राप्त संस्था में नियमित नौकरी में न हो.अगर ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो महिला इस योजना के लिए पात्र मानी जाती है.

लक्ष्मी भंडार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

लक्ष्मी भंडार योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है. लक्ष्मी भंडार का आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए दुआरे सरकार शिविर से ग्रामीण इलाके में बीडीओ (BDO) कार्यालय और शहरी इलाके में एसडीओ (SDO) कार्यालय है. कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में केएमसी कार्यालय है. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें. आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित कॉपी लगाएं. भरा हुआ फॉर्म संबंधित कार्यालय या दुआरे सरकार शिविर में जमा करें. अधिकारियों के तहत आवेदन की जांच की जाएगी और सही पाए जाने पर उसे मंजूरी दी जाएगी. आवेदन स्वीकृत होने के बाद हर महीने तय राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: लखपति दीदी योजना में कौन कर सकता है आवेदन, किन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत?