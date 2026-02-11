झारखंड में महिलाओं के खाते में आएंगे 20 हजार, बस करना होगा ये काम

झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ-साथ 20 हजार तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है. इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20 हजार रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा.

बिना गारंटी मिलेगा माइक्रो लोन

राज्य सरकार इस योजना के तहत मंईयां सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20 हजार रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा. खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी. सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा. वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है, तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा. इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.

वित्त विभाग और बैंकों के बीच बनी सहमति

इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है. हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है. सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में मंईयां सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं तो सभी को अलग-अलग 20 हजार का लोन मिलेगा. यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग-अलग.

51 लाख महिलाओं को मिल रहा योजना का लाभ

आपको बता दें कि फिलहाल मंईयां सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1250 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. यह योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है. वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी. इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा.

