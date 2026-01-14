माझी लाडकी बहीण योजना में देरी, KYC के बाद भी नहीं मिली नवंबर-दिसंबर की किस्त, महिलाएं परेशान

Maharashtra News: महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के तहत कई लाभार्थी महिलाओं को नवंबर और दिसंबर 2025 की किस्तें अभी तक नहीं मिली हैं, जिससे वे काफी नाराज हैं. लाडकी बहन योजना की केवाईसी करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी. लेकिन केवाईसी करने के बावजूद भी नवंबर और दिसंबर के पैसे कई लाडकी बहनों को नहीं मिले.

लाडकी बहनों की असल में क्या हैं मुश्किलें?

मुंबई में रहने वाली चंचल यादव कहती हैं, "लाडकी बहन योजना की केवाईसी की थी. लेकिन मुझे नवंबर और दिसंबर के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं. मैं लाडकी बहन योजना के पोर्टल पर लॉग इन करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन ओटीपी भी नहीं आ रहा है. इसलिए पैसे न आने का कारण क्या है? यह समझ में नहीं आता."

छत्रपति संभाजीनगर की तैसीम पठान कहती हैं, "मैं गृहिणी हूं, हमारे परिवार के नाम पर चार पहिया गाड़ी भी नहीं है, हमने केवाईसी भी की थी, लेकिन फिर भी हमें लाडकी बहन योजना के पैसे नहीं मिले."

पुणे में रहने वाली सोनी घोटकर कहती हैं, "मुझे दो महीने से लाडकी बहन योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं. कल कई महिलाओं के खाते में पैसे आए, मैंने अपने सभी बैंक खाते चेक किए, लेकिन मुझे लाडकी बहन योजना की किस्त नहीं मिली. केवाईसी करने के बावजूद भी सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है?" ऐसा सवाल सोनी घोटकर ने सरकार से किया है.

राज्य में कई लाडकी बहनों ने केवाईसी करने के बावजूद भी उन्हें योजना के पैसे नहीं मिले. महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि, हमने पात्र लाडकी बहनों को नवंबर और दिसंबर की दो किश्तें हस्तांतरित की हैं. महापालिका चुनाव मतदान से पहले ही पात्र महिलाओं के खाते में पैसे जमा हो गए हैं. इस बीच दो महीने के एक साथ पैसे जमा किए जाने थे. लेकिन, अग्रिम राशि जमा करने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी, इसलिए सरकार ने केवल दिसंबर महीने का निधि वितरित किया है.

जनवरी की किस्त कब आएगी?

पिछले साल विधानसभा चुनाव के समय लाडकी बहन योजना की दो किश्तें एक साथ दी गई थीं. इसलिए विरोधियों ने आलोचना की थी. इस बार भी नवंबर और दिसंबर महीने का निधि एक साथ वितरित किया जाने वाला था. लेकिन, विरोधियों ने इस पर आपत्ति जताई. कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग से इस संबंध में शिकायत की थी. इसके मुताबिक, सरकार ने अब केवल नवंबर और दिसंबर महीने की नियमित किस्त भेजी है. जनवरी महीने की किस्त नहीं भेजी गई है. अब, जनवरी की किस्त कब आएगी, इस बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है.