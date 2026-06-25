Free Water: होटल और रेस्टोरेंट में अधिकतर लोग खाने- पीने अक्सर जाते ही रहते हैं. कभी किसी बर्थडे पार्टी के लिए, तो कभी किसी और सेलिब्रेशन के लिए, इस दौरान कस्टमर्स की शिकायत रहती है कि होटल वाले उनसे पानी का चार्ज तक वसूल करते हैं. लेकिन अब होटल और रेस्टोरेंट वालों की ये मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए नया आदेश जारी कर दिया है.

क्या है नया आदेश?

दरअसल सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों को आदेश दिया है कि कस्टमर्स को अब फ्री में पानी दिया जाए. हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की, राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने होटल, रेस्टोरेंट और होटल वालों के लिए नए खाद्य सुरक्षा नियम जारी किए हैं. जिसके तहत अब कस्टमर्स को मुफ्त में यहां पानी दिया जाएगा. यहां तक कि ग्राहकों को बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकेगा.

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क्या कहते हैं नए नियम?

FDA के द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत खाने को अखबार में परोसने पर रोक लगा दी गई है. अब केवल फूड-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल करना होगा ताकि खाना खराब न हो. इसके अलावा, होटल और रेस्टोरेंट कर्मचारियों का नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराना और उन्हें फूड सेफ्टी ट्रेनिंग देना भी जरूरी होगा. इसके अलावा खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेल के बार-बार उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है.

मेन्यू भी रखना होगा सादा

इतना ही नहीं नए आदेशों के अनुसार अब बड़े रेस्टोरेंट और फूड चेन को अपने मेन्यू में खाने की कैलोरी, एलर्जी से जानकारी और वेज/नॉनवेज होने का साफतौर पर लिखना होगा. ये फासला इसलिए किया गया है क्योंकि FDA ने कई जगहों पर मुआयना किया, जहां गंदगी में खाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद ही सरकार और FDA ने ये फैसला किया है. इसे देखते हुए पूरे राज्य में सख्त निगरानी और कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं.

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