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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFree Water: होटल-रेस्टोरेंट की मनमानी खत्म, ग्राहकों को मुफ्त में देना होगा पीने का साफ पानी, सरकार का बड़ा फैसला

Free Water: होटल-रेस्टोरेंट की मनमानी खत्म, ग्राहकों को मुफ्त में देना होगा पीने का साफ पानी, सरकार का बड़ा फैसला

Free Water: होटल और रेस्टोरेंट में लगातार खाने- पीने जाने वाले लोगों के लिए अब खुशखबरी है. इस राज्य की सरकार ने अब फैसला किया है कि होटल में पानी की बॉटल मुफ्त में दी जाएं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 25 Jun 2026 10:18 PM (IST)
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Free Water: होटल और रेस्टोरेंट में अधिकतर लोग खाने- पीने अक्सर जाते ही रहते हैं. कभी किसी बर्थडे पार्टी के लिए, तो कभी किसी और सेलिब्रेशन के लिए, इस दौरान कस्टमर्स की शिकायत रहती है कि होटल वाले उनसे पानी का चार्ज तक वसूल करते हैं. लेकिन अब होटल और रेस्टोरेंट वालों की ये मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए नया आदेश जारी कर दिया है.

क्या है नया आदेश?
दरअसल सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों को आदेश दिया है कि कस्टमर्स को अब फ्री में पानी दिया जाए. हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की, राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने होटल, रेस्टोरेंट और होटल वालों के लिए नए खाद्य सुरक्षा नियम जारी किए हैं. जिसके तहत अब कस्टमर्स को मुफ्त में यहां पानी दिया जाएगा. यहां तक कि ग्राहकों को बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकेगा.

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क्या कहते हैं नए नियम?
FDA के द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत खाने को अखबार में परोसने पर रोक लगा दी गई है. अब केवल फूड-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल करना होगा ताकि खाना खराब न हो. इसके अलावा, होटल और रेस्टोरेंट कर्मचारियों का नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराना और उन्हें फूड सेफ्टी ट्रेनिंग देना भी जरूरी होगा. इसके अलावा खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेल के बार-बार उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है.

मेन्यू भी रखना होगा सादा
इतना ही नहीं नए आदेशों के अनुसार अब बड़े रेस्टोरेंट और फूड चेन को अपने मेन्यू में खाने की कैलोरी, एलर्जी से जानकारी और वेज/नॉनवेज होने का साफतौर पर लिखना होगा. ये फासला इसलिए किया गया है क्योंकि FDA ने कई जगहों पर मुआयना किया, जहां गंदगी में खाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद ही सरकार और FDA ने ये फैसला किया है. इसे देखते हुए पूरे राज्य में सख्त निगरानी और कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 25 Jun 2026 10:18 PM (IST)
Tags :
Hotel Restaurant Maharashtra Govt Free Water
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