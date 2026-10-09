लखनऊ से दिल्ली आने वाले ध्यान दें: CJP प्रोटेस्ट के चलते रद्द हुईं ये ट्रेनें

दिल्ली में 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है. इस प्रोटेस्ट के चलते देश के कई राज्यों में से आने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है. इसी कड़ी में हाल ही में लखनऊ से दिल्ली आने वाली भी दो प्रमुख ट्रेनों को रद्द किया गय है. जिसके चलते अब लखनऊ से दिल्ली की ओर आ रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर लखनऊ प्रशासन अलर्ट पर है. जिसके चलते स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ का नेटवर्क सक्रिय किया गया गया है. यूपी के अन्य जिलों में भी प्रशासन की पैनी नजर है.

ये ट्रेनें हुई हैं रद्द

रेलवे के मुताबिक 9 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे के बाद शुरुआती स्टेशन से चलने वाली संबंधित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी. इसमें वो ट्रेनें शामिल हैं जो 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली हैं. ये दो प्रमुख ट्रेनें भी हुईं रद्द:

ट्रेन संख्या 12429 लखनऊ नई दिल्ली एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है.

ट्रेन संख्या 12229 लखनऊ मेल भी रद्द कर दी गई है.

और ट्रेनें भी हो चुकी हैं रद्द

उत्तर प्रदेश समेत बिहार, पटना से आने वली भी कई ट्रेनें रद्द हुई हैं. जिसकी लिस्ट लंबी है. खासतौर से उन ट्रेनों को रद्द किया गया है जो 10 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से पहले दिल्ली पहुंचेंगी. मुख्यरूप से रेलवे ने राजधानी और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का ही फैसाल किया है.

क्यों लिया गया ये फैसला?

बता दें कि रेलवे ने दिल्ली के दोनों प्रमुख स्टेशनों, हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे के आसपास भारी ट्रैफिक की आशंका की वजह से ये फैसला किया है. माना जा रहा है कि पहले से प्रस्तावित सीजेपी का प्रदर्शन होने वाला है, जिससे जनता को परेशानी हो सकती है. हालांकि रेलवे ने प्रदर्शन को ट्रेन रद्द करने की सीधी वजह नहीं बताया है.

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