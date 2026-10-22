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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: बैंक अकाउंट बदल लिया है? गैस सब्सिडी के लिए तुरंत करें ये काम

LPG: बैंक अकाउंट बदल लिया है? गैस सब्सिडी के लिए तुरंत करें ये काम

अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाते हैं और आपने हाल ही में अपना बैंक अकाउंट बदल लिया है तो जानिए गैस सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए आपको क्या करना होगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Oct 2026 10:40 AM (IST)
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अगर आप उज्जवला योजना के लाभार्थी हैं और सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाते हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. कई बार लोगों को अपना बैंक अकाउंट बदलना पड़ता है, लेकिन ऐसे में गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए कुछ जरूरी काम भी करने पड़ते हैं. आइए जानते हैं कि नए बैंक अकाउंट में सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा?

सबसे पहले तो आपको अपने नए बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा. इसके लिए आप अपने बैंक जा सकते हैं. अगर आपको बैंक ऑनलाइन सुविधा देता है तो आप नेट बैंकिंग की मदद से भी आधार लिंक कर सकते हैं. यानी सबसे पहले आपको बैंक को आधार से लिंक करवाना है. 

NPCI मैपिंग के बिना अटक सकती है सब्सिडी

अहम बात ये है कि सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए केवल बैंक को आधार से लिंक करवाना ही काफी नहीं है. इसके अलावा आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि  नए बैंक अकाउंट के लिए NPCI के जरिए Aadhaar-DBT सीडिंग या मैपिंग पूरी हो गई है. इसके लिए आपको अपने बैंक से बात करनी होगी और ये बताना होगा कि आपको नए अकाउंट में सरकारी सब्सिडी प्राप्त करनी है. साथ ही अपने बैंक से मैपिंग की स्थिति की पूंछ लें.

गैस एसेंजी को दें जानकारी

बैंक अकाउंट बदलने के बाद अब आपको नए अकाउंट की जानकारी अपनी गैस एजेंसी को भी देनी है. इसके लिए आप अपनी गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं. वहीं जरूरत पड़ती है तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी या पासबुक की कॉपी जमा कर दें. इसके साथ ही आप गैस सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी भी पूरी करवा लें, अगर आपने नहीं करवाई है. 

आखिर में करें ये काम

सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद ये जरूर चेक करें कि आपकी गैस सब्सिडी सही अकाउंट में आ भी रही है या नहीं. इसके लिए आप MyLPG पोर्टल पर सब्सिडी का स्टेटस और बैंक सीडिंग से जुड़ी जानकारी आसानी से देख सकते हैं. अगर आपकी सब्सिडी नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप बैंक से Aadhaar-DBT मैपिंग की स्थिति के बारे में पता करें. वहीं अगर जरूरत पड़ती है तो आप अपनी गैस एजेंसी से भी बात कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Oct 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Bank Account Utility News LPG Cylinder Subsidy
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