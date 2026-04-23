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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Price Today: आज बदल गए दाम या मिली राहत? जानिए आपके शहर में गैस सिलेंडर भरवाने में कितने रुपये करने होंगे खर्च

LPG Price Today: आज बदल गए दाम या मिली राहत? जानिए आपके शहर में गैस सिलेंडर भरवाने में कितने रुपये करने होंगे खर्च

LPG Price: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत में एलपीजी के दाम स्थिर बने हुए हैं. 23 अप्रैल को कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कमर्शियल गैस सप्लाई में सुधार देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 23 Apr 2026 07:06 AM (IST)
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  • मध्य पूर्व तनाव के कारण ईंधन सप्लाई और कीमतें प्रभावित हुई हैं।
  • भारत में 23 अप्रैल को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं।
  • कमर्शियल एलपीजी सप्लाई में सुधार, 70% तक बहाल की गई।
  • बिक्री के आंकड़े बढ़ी मांग और छोटे सिलेंडरों की लोकप्रियता दर्शाते हैं।

LPG Price 23 April: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर ईंधन सप्लाई से लेकर आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच रहा हैं. दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल से लेकर एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है. कई जगह तो कीमतों में भारी इजाफा है. वहीं भारत में आज भी ग्राहकों को राहत मिली है. 23 अप्रैल को देश में एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. जिससे लोगों को फिलहाल राहत मिली हुई हैं. आइए जानते हैं, आपके शहर का लेटेस्ट रेट. 

नई दिल्ली में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 913 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये (19 किलो)

मुंबई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 912.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,031 रुपये

चेन्नई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 928.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,246.50 रुपये 

कोलकाता में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 939 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,208.50 रुपये 

पटना में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 1,002.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,353.50 रुपये 

नोएडा में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 910.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये 

लखनऊ में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 950.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,201 रुपये

जयपुर में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 916.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,106 रुपये

गुरुग्राम में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 921.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,096 रुपये

कमर्शियल एलपीजी सप्लाई में सुधार

सरकार की कोशिशों से कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई अब काफी हद तक पटरी पर लौट आई हैं. इसे करीब 70 प्रतिशत तक बहाल कर दिया गया है. डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो लगभग 94 प्रतिशत सिलेंडर अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) के जरिए दिए जा रहे हैं. मंगलवार को करीब 45 लाख बुकिंग के मुकाबले लगभग 51 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर ग्राहकों तक पहुंचाए गए. जिससे सप्लाई की स्थिति बेहतर होती दिख रही है.

बिक्री के आंकड़े भी बढ़ती मांग की ओर इशारा कर रहे हैं. अप्रैल महीने में करीब 1,31,000 टन कमर्शियल एलपीजी की बिक्री हुई. छोटे 5 किलो वाले सिलेंडरों की मांग भी तेज रही है. 23 मार्च से अब तक 20 लाख से ज्यादा सिलेंडर बिक चुके हैं.

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Published at : 23 Apr 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
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