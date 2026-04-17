LPG बुकिंग पर भारी डिस्काउंट? सावधान! गैस बुकिंग के नाम पर ठगी का नया तरीका आया सामने

LPG Scam: एक तरफ गैस की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं. इसी बीच कई लोगों के पास गैस सिलेंडर की बुकिंग पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर्स भी आ रहे हैं. क्या आपके पास भी ऐसा कोई ऑफर आया है? अगर आया है तो जरा सावधान हो जाइये क्योंकि ये एक स्कैम हो सकता है. जिसके बारे में सरकार ने भी हाल ही में लोगों को सचेत कर दिया है.

सरकार ने किया सतर्क

दरअसल हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल x (ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि स्कैमर्स लोगों को लिमिटेड टाइम ऑफर के जरिए जाल में फंसा रहे हैं. इस पोस्ट में लिखा गया, 'स्कैमर्स को "लिमिटेड टाइम ऑफर" बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इससे आप सोच-समझकर फैसला नहीं ले पाते. एलपीजी जैसी जरूरी सेवाओं के मामले में, आपको केवल सरकारी पोर्टल पर दिखाई देने वाले ऑफर पर ही भरोसा करना चाहिए. अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे, तो समझ लीजिए कि वो एक जाल है.'

Scammers love a "Limited Time Offer" because it stops you from thinking clearly. In the world of essential services like LPG, the only "special deal" you should trust is the one reflecting on the official government portal. If it sounds too good to be true, it’s likely a trap.… pic.twitter.com/8lvNLCt531 — Digital India (@_DigitalIndia) April 11, 2026

ऐसे करें स्कैम की पहचान

इस पोस्ट में सरकार की तरफ से वो तरीके भी बताए गए हैं जिससे आप इन स्कैमर्स की पहचान कर सकते हैं. यहां जानें वो तीन तरीके और बताएंगे असली और नकली में फर्क.

प्रायॉरिटी ट्रैप

स्कैमर्स आपको सबसे पहले 'स्पेशली सिलेक्टेड' ग्राहक के रूप में बताएंगे और बिना सोचे- समझे ही निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे. उनका लालच देने का तरीका ही ऐसा होगा कि कोई भी आसानी से झांस में आ जाए.

स्कैमर्स आपको सबसे पहले 'स्पेशली सिलेक्टेड' ग्राहक के रूप में बताएंगे और बिना सोचे- समझे ही निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे. उनका लालच देने का तरीका ही ऐसा होगा कि कोई भी आसानी से झांस में आ जाए. 'लिमिटेड स्टॉक' का झूठ

ये स्कैमर्स आपको झूठ बोलेंगे कि 'लिमिटेड स्टॉक' ही बचा है, ऐसे में आपको जल्दी से जल्दी बुक करने की सलाह देंगे. लेकिन आपको उनकी बात मानना नहीं है.

ये स्कैमर्स आपको झूठ बोलेंगे कि 'लिमिटेड स्टॉक' ही बचा है, ऐसे में आपको जल्दी से जल्दी बुक करने की सलाह देंगे. लेकिन आपको उनकी बात मानना नहीं है. द फेक लेटर

इतना ही नहीं ये स्कैमर्स आपको फेक अप्रूवल लेटर भी भेजने वाले हैं. ये आपसे LPG डीलरशिप के बारे में पूछेंगे और रीफंडेबल फीस भी मांगेंगे.

सरकारी एजेंसियां नहीं देतीं ऐसे कोई ऑफर

इस पोस्ट में ही सरकार ने ये भी क्लियर कर दिया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऐसे ऑफर्स अपने ग्राहकों को नहीं देती है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'सरकारी एजेंसियां और तेल कंपनियां जैसे BPCL, Hindustan Petroleum या Indian Oil Corporation इस तरह के लिमिटेड टाइम लिंक या ऑफर बुकिंग के लिए नहीं देती हैं.'

अगर आपको भी ऐसा कोई ऑफर ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर दिखाई देता है तो आप इस जाल में ना फसें. ऐसे ऑफर्स दिखने पर सबसे पहले mylpg.in पोर्टल पर जाएं, वहां आपको सारी सही जानकारी मिल जाएगी.