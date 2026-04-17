हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG बुकिंग पर भारी डिस्काउंट? सावधान! गैस बुकिंग के नाम पर ठगी का नया तरीका आया सामने

LPG बुकिंग पर भारी डिस्काउंट? सावधान! गैस बुकिंग के नाम पर ठगी का नया तरीका आया सामने

LPG Gas Booking Fraud: एलपीजी की बुकिंग को लेकर क्या आपके पास भी कोई डिस्काउंट ऑफर का मैसेज आया है? अगर हां तो सावधान हो जाइये, क्योंकि ये स्कैमर्स हैं जो डिस्काउंट के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 17 Apr 2026 01:45 AM (IST)
Preferred Sources

LPG Scam: एक तरफ गैस की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं. इसी बीच कई लोगों के पास गैस सिलेंडर की बुकिंग पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर्स भी आ रहे हैं. क्या आपके पास भी ऐसा कोई ऑफर आया है? अगर आया है तो जरा सावधान हो जाइये क्योंकि ये एक स्कैम हो सकता है. जिसके बारे में सरकार ने भी हाल ही में लोगों को सचेत कर दिया है.

सरकार ने किया सतर्क
दरअसल हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल x (ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि स्कैमर्स लोगों को लिमिटेड टाइम ऑफर के जरिए जाल में फंसा रहे हैं. इस पोस्ट में लिखा गया, 'स्कैमर्स को "लिमिटेड टाइम ऑफर" बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इससे आप सोच-समझकर फैसला नहीं ले पाते. एलपीजी जैसी जरूरी सेवाओं के मामले में, आपको केवल सरकारी पोर्टल पर दिखाई देने वाले ऑफर पर ही भरोसा करना चाहिए. अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे, तो समझ लीजिए कि वो एक जाल है.'

ऐसे करें स्कैम की पहचान
इस पोस्ट में सरकार की तरफ से वो तरीके भी बताए गए हैं जिससे आप इन स्कैमर्स की पहचान कर सकते हैं. यहां जानें वो तीन तरीके और बताएंगे असली और नकली में फर्क.

  • प्रायॉरिटी ट्रैप
    स्कैमर्स आपको सबसे पहले 'स्पेशली सिलेक्टेड' ग्राहक के रूप में बताएंगे और बिना सोचे- समझे ही निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे. उनका लालच देने का तरीका ही ऐसा होगा कि कोई भी आसानी से झांस में आ जाए.
  • 'लिमिटेड स्टॉक' का झूठ
    ये स्कैमर्स आपको झूठ बोलेंगे कि 'लिमिटेड स्टॉक' ही बचा है, ऐसे में आपको जल्दी से जल्दी बुक करने की सलाह देंगे. लेकिन आपको उनकी बात मानना नहीं है.
  • द फेक लेटर
    इतना ही नहीं ये स्कैमर्स आपको फेक अप्रूवल लेटर भी भेजने वाले हैं. ये आपसे LPG डीलरशिप के बारे में पूछेंगे और रीफंडेबल फीस भी मांगेंगे.

सरकारी एजेंसियां नहीं देतीं ऐसे कोई ऑफर
इस पोस्ट में ही सरकार ने ये भी क्लियर कर दिया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऐसे ऑफर्स अपने ग्राहकों को नहीं देती है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'सरकारी एजेंसियां और तेल कंपनियां जैसे BPCL, Hindustan Petroleum या Indian Oil Corporation इस तरह के लिमिटेड टाइम लिंक या ऑफर बुकिंग के लिए नहीं देती हैं.'

अगर आपको भी ऐसा कोई ऑफर ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर दिखाई देता है तो आप इस जाल में ना फसें. ऐसे ऑफर्स दिखने पर सबसे पहले mylpg.in पोर्टल पर जाएं, वहां आपको सारी सही जानकारी मिल जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 17 Apr 2026 01:44 AM (IST)
Tags :
LPG Gas Gas Scam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG बुकिंग पर भारी डिस्काउंट? सावधान! गैस बुकिंग के नाम पर ठगी का नया तरीका आया सामने
LPG बुकिंग पर भारी डिस्काउंट? सावधान! गैस बुकिंग के नाम पर ठगी का नया तरीका आया सामने
यूटिलिटी
AC Myths: एसी के बारे में 5 बड़े भ्रम: जिन्हें आप सच मानते हैं, वो असल में आपकी जेब काट रहे हैं!
एसी के बारे में 5 बड़े भ्रम: जिन्हें आप सच मानते हैं, वो असल में आपकी जेब काट रहे हैं!
यूटिलिटी
अमरनाथ यात्रा: जल्द बनवा लें मेडिकल, श्रद्धालुओं पर आई अपडेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना भी सीखें
अमरनाथ यात्रा: जल्द बनवा लें मेडिकल, श्रद्धालुओं पर आई अपडेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना भी सीखें
यूटिलिटी
Kedarnath Yatra: हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू, तैयार रखें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या हैं टाइमिंग्स?
हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू, तैयार रखें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या हैं टाइमिंग्स?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रियंका बोलीं- संसद में पीएम उड़ाते राहुल का मजाक, फिर घर जाकर करते हैं उनकी बातों पर गौर
प्रियंका बोलीं- संसद में पीएम उड़ाते राहुल का मजाक, फिर घर जाकर करते हैं उनकी बातों पर गौर
मध्य प्रदेश
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
बॉलीवुड
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
न्यूज़
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
आईपीएल 2026
Watch: ' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
इंडिया
अकेले तेलंगाना की कितनी है आबादी? SEEPC सर्वे में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े आए सामने
अकेले तेलंगाना की कितनी है आबादी? SEEPC सर्वे में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े आए सामने
विश्व
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
शिक्षा
TTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क
TTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget