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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर में गैस की हल्की सी गंध को भी न करें इग्नोर, समय रहते उठाएं ये कदम, बच सकती है जान

घर में गैस की हल्की सी गंध को भी न करें इग्नोर, समय रहते उठाएं ये कदम, बच सकती है जान

LPG Cylinder Safety Tips: अगर घर में कभी भी गैस की तेज गंध आए तो ऐसे में घबराने की बजाय समय रहते सही कदम उठाना चाहिए. आपकी थोड़ी सी तेजी एक बड़ा हादसा होने से बचा सकती है. जानिए जरूरी बातें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Jun 2026 05:31 PM (IST)
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  • बदबू बनी रहने पर गैस एजेंसी, फायर ब्रिगेड को बुलाएं।

LPG Cylinder Safety Tips: अभी हाल फिलहाल में ही देश के कई राज्यों से आग लगने की घटना की खबर सामने आई है. अभी सोमवार को ही लखनऊ में भीषण आग लगी थी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी. ऐसी घटनाओं के पीछे अक्सर बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट और रसोई में लापरवाही जैसे कारण सामने आते हैं. इसलिए हमेशा किचन में काम करते समय लापरवाही करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. अगर घर में कभी भी गैस की तेज गंध आए तो ऐसे में घबराने की बजाय समय रहते सही कदम उठाना चाहिए. आपकी थोड़ी सी तेजी एक बड़ा हादसा होने से बचा सकती है. 

सबसे पहले करें ये काम

गैस की बदबू आते ही पहले स्टोव के सभी नॉब बंद करें. साथ ही रेगुलेटर को भी अच्छे से बंद कर दें, इससे गैस का प्रवाह रुक जाएगा और बदबू भी नहीं बढ़ेगी. ऐसे समय में कुछ चीजों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे लाइटर, माचिस का इस्तेमाल न करें. इन्हें किचन से बिल्कुल दूर कर दें.

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इलेक्ट्रिक चीजों से दूरी बनाएं

गैस लीक होने जैसी स्थिति में कभी भी कोई स्विच ऑन या ऑफ न करें. अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो किसी तरह के स्पार्क से हादसा हो सकता है. इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें. साथ ही घर के खिड़की दरवाजे खोल दें, ताकि अंदर हवा आ सके और गैस बाहर निकले. लेकिन पंखा या एग्जॉस्ट फैन जैसी कोई चीज ऑन न करें.

स्थिति गंभीर होने पर मदद लें

अगर इन सब चीजों को करने के बाद भी बदबू नहीं जाती है तो आप गैस एजेंसी या फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हैं.

गैस लीक हो रही है कैसे पहचानें?

गैस लीक होने के कुछ संकेत होते हैं, जो काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आप पहले ही सावधानी बरतें तो हादसा होने से बच सकता है. इसके लिए इन बातों का रखे ध्यान जैसे...

  • आपके किचन से अगर कोई गंध आ रही है तो चेक करें वह कहां से आ रही है.
  • साथ ही स्टोव के पास कोई आवाज आती सुनाई दे तो इसे नजरअंदाज न करें.
  • अगर आग की लौ का अचानक पीला हो जाना भी एक संकेत है. 

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ऐसी स्थिति में न करें ये गलती

ऐसी खतरनाक स्थिति में लोग जल्दबाजी में घबराकर गलत कदम उठा लेते हैं जैसे गैस लीक को नजरअंदाज कर देते हैं साथ ही पंखे, लाइट जला लेते हैं और सही समय पर जरूरी कदम नहीं उठाते हैं, जिससे हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है. अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करें तो हादसा होने से बच सकता है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 24 Jun 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Gas Leak Utility News LPG Cylinder Safety Tips
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