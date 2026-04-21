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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Rate Update: एलपीजी कीमतों में राहत बरकरार, सरकार ने सप्लाई सुधार को लेकर दी अपडेट; जानिए ताजा रेट

LPG Rate Update: एलपीजी कीमतों में राहत बरकरार, सरकार ने सप्लाई सुधार को लेकर दी अपडेट; जानिए ताजा रेट

Gas Cylinder Rate: आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. घरेलू और कमर्शियल दोनों रेट स्थिर हैं. वहीं, सरकार ने सप्लाई को सामान्य बनाए रखने का भरोसा दिया हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 21 Apr 2026 07:34 AM (IST)
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  • एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ।
  • सरकार ने एलपीजी सप्लाई को सुचारू रखने के कदम उठाए।
  • दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 913 और कमर्शियल 2078.50 रुपये।
  • कमर्शियल एलपीजी की 70% सप्लाई बहाल, ऑटो एलपीजी मांग बढ़ी।

LPG Price Today: आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. जिससे घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के उपभोक्ताओं को राहत मिली हैं.

देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर आज भी 913 रुपये में मिल रहा है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2078.50 रुपये पर स्थिर बनी हुई है. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में एलपीजी सिलेंडर किस दाम पर मिल रहा हैं?

एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार का प्लान

सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात का असर एलपीजी सप्लाई पर जरूर पड़ा है, लेकिन स्थिति संभालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, देश में गैस उत्पादन बढ़ाने और सप्लाई को सुचारू रखने पर ध्यान दिया जा रहा है.

इसके अलावा बुकिंग की अवधि बढ़ाई गई है और गैस के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) लागू किया गया है. इस सिस्टम के तहत अब करीब 92 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है. 

नई दिल्ली में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 913 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये (19 किलो)

मुंबई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 912.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,031 रुपये

चेन्नई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 928.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,246.50 रुपये 

कोलकाता में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 939 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,208.50 रुपये 

पटना में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 1,002.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,353.50 रुपये 

नोएडा में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 910.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये 

लखनऊ में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 950.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,201 रुपये

जयपुर में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 916.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,106 रुपये

गुरुग्राम में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 921.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,096 रुपये

कमर्शियल गैस सप्लाई में सुधार

सरकार के अनुसार घरेलू एलपीजी की सप्लाई फिलहाल पूरी तरह सामान्य बनी हुई हैं. साथ ही कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है. वहीं कमर्शियल एलपीजी की करीब 70 फीसदी सप्लाई बहाल कर दी गई है.

इसके साथ ही ऑटो एलपीजी की मांग में भी तेजी आई है. आंकड़ों की बात करें तो, जहां फरवरी में रोजाना करीब 177 टन खपत होती थी. यह आंकड़ा अब बढ़कर लगभग 350 टन प्रतिदिन तक पहुंच गया है.

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Published at : 21 Apr 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Energy Utility News LPG Price
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