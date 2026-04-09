आज आपके शहर में एलपीजी की कीमत घटी या बढ़ी? सरकार ने दी जानकारी, जानिए ताजा रेट

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LPG Price: मिडिल ईस्ट के हालात के बीच सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में Liquefied Petroleum Gas, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है. देश में ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से कोई कमी नहीं है. इस बीच LPG सिलेंडर की कीमतों में भी कोई नया बदलाव नहीं किया गया है.

फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत करीब 913 रुपये के आसपास बनी हुई है. जबकि कमर्शियल सिलेंडर करीब 2078.5 रुपये में मिल रहा है. यानी मौजूदा हालात के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. आइए जानते हैं, प्रमुख शहरों का ताजा भाव.

नई दिल्ली में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 913 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये

मुंबई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 912.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,031 रुपये

चेन्नई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 928.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,246.50 रुपये

कोलकाता में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 939 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,208.50 रुपये

पटना में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 1,002.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,353.50 रुपये

नोएडा में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 910.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये

लखनऊ में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 950.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,201 रुपये

LPG सिस्टम में बढ़ी पारदर्शिता, कालाबाजारी पर कार्रवाई

गैस वितरण व्यवस्था अब पहले से ज्यादा डिजिटल हो चुकी है. एलपीजी से जुड़ी करीब 95 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन हो रही है. वहीं 91 फीसदी सिलेंडर की डिलीवरी DAC सिस्टम के जरिए की जा रही है. इससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ी है और सिलेंडर के गलत इस्तेमाल पर बहुत हद तक रोक लगाने में सफलता मिली है.

साथ ही कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. मंत्रालय के मुताबिक, एक ही दिन में करीब 4000 जगह छापेमारी की गई और लगभग 1000 सिलेंडर जब्त किए गए है. सरकार ने साफ किया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है.

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