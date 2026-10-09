LPG Cylinder: 5 या 14.2 किलो, कौन सा सिलेंडर खरीदने में है ज्यादा फायदा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गैस खपत और सदस्यों की संख्या के आधार पर चुनाव करें।

अगर आपके घर पर भी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है तो आपके भी मन में कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि खाना बनाने के लिए 5 किलो या फिर 14.2 किलो वाला सिलेंडर लेना ज्यादा फायदेमंद होगा? अगर आपके भी मन में यही सवाल है तो जान लीजिए कि कौन सा सिलेंडर लेने से आपका ज्यादा फायदा होगा.

ये तो सभी जानते हैं कि दोनों ही सिलेंडरों की कीमत, वजन और गैस की खपत में अंतर होता है. वहीं दोनों ही सिलेंडर अपनी-अपनी जगह फायदेमंद है, जैसे अगर घर में ज्यादा लोग हैं तो आपके लिए 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर अच्छा है. वहीं अगर आप पीजी में या फिर अकेले रहते हैं तो आपके लिए छोटा 5 किलो वाला सिलेंडर फायदेमंद हो सकता है.

14.2 वाला किन लोगों के लिए बेस्ट?

घरेलू 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर को इस्तेमाल करने के कई सारे फायदे भी है जैसे...

14.2 किलो वाले सिलेंडर में प्रति किलो गैस की कीमत 5 किलो वाले सिलेंडर की तुलना में कम पड़ती है.

वहीं गैस की खपत मध्यम है तो आपके घर में 14.2 किलो वाला सिलेंडर 30 से 45 दिन तक चल सकता है.

हां, ये जरूर है कि आप जितना इस्तेमाल करेंगे, उसके हिसाब से सिलेंडर चलेगा.

इस सिलेंडर में गैस ज्यादा होती है 5 किलो वाले सिलेंडर की तुलना में तो जल्दी रिफिल करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है.

5 किलो वाला सिलेंडर लेना कब बेहतर?

5 किलो वाला सिलेंडर आमतौर पर ऐसे लोगों के लिए बेहतर होता है जो अकेले रहते हैं और अगर आपके घर में गैस की खपत ज्यादा नहीं है तो आपके लिए 5 किलो वाला सिलेंडर काम आ सकता है. इसमें गैस की मात्रा कम होती है और पैसे खर्च भी कम खर्च होते हैं.

हां, लेकिन ये जरूर है कि 5 किलो वाले सिलेंडर में प्रति किलो गैस का खर्च 14.2 किलो वाले सिलेंडर की तुलना में ज्यादा पड़ सकता है. इसलिए आप अपने घर की जरूरत के हिसाब से सिलेंडर लें. जरूरत ज्यादा है और तीनों समय खाना बनता है तो आप 14.2 किलो वाला सिलेंडर ले सकते हैं और वहीं अगर आपके यहां पर गैस की खपत कम है और आप अकेले रहते हैं तो आप 5 किलो वाला सिलेंडर ले सकते हैं.

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