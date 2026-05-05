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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीभारत के इन 6 शहरों में मिल रहा है सबसे सस्ता कमर्शियल LPG सिलेंडर, यहां चेक करें रेट लिस्ट

भारत के इन 6 शहरों में मिल रहा है सबसे सस्ता कमर्शियल LPG सिलेंडर, यहां चेक करें रेट लिस्ट

Commercial LPG Rate: पिछले कुछ महीनों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. बावजूद इसके मुंबई, दिल्ली समेत 6 ऐसे शहर हैं जिनमें इसकी कीमतें सबसे चीप हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 05 May 2026 11:09 PM (IST)
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Commercial LPG Price: कुछ दिन पहले ही कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये का इजाफा हुआ है. जिसके बाद देशभर में इसकी कीमतों लेकर लोगों की अलग- अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही थी. कहीं पर रेस्टोरेंट और होटल के मालिकों में खाने की कीमतें बढ़ा दीं. तो वहीं कई छोटे वेंडर दाम बढ़ने और आपूर्ति घटने की वजह से परेशान हो रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इतनी कीमतें बढ़ने के बाद भी कुछ प्रमुख ऐसे शहर हैं जहां पर कमर्शियल LPG के दाम सबसे सस्ते हैं. आइये बताते हैं कौन से हैं ये शहर.

इन शहरों में कमर्शियल LPG के दाम कम
रेस्टोरेंट, होटल और छोटे बिजनेस के लिए LPG गैस सिलेंडर बहुत जरूरी होते हैं, ये लोग रोजाना 19 किलो वाले सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं. अभी जो कीमतों में बदलाव हो रहे हैं, वो कई कारणों से हैं जैसे इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव, सप्लाई में दिक्कतें और राजनीतिक तनाव. इन वजहों से अलग-अलग शहरों में गैस की कीमतें पहले से ज्यादा अलग-अलग देखने को मिल रही हैं. देखें प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली मुंबई में कमर्शियल गैस की कीमतें क्या हैं:

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शहर कमर्शियल LPG की कीमत (19 किलो)
मुंबई ₹3,024.00
नई दिल्ली ₹3,071.50
बैंगलुरू ₹3,152.00
कलकत्ता ₹3,202.00
चेन्नई ₹3,237.00
हैदराबाद ₹3,315.00

क्यों होती है हर राज्य में कीमत कम?
बता दें कि हर राज्य का अपना एक अलग राजस्व होता है, ऐसे में हर राज्य की कीमतें अलग होती हैं. हर राज्य का VAT टैक्स अलग-अलग होता है. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का खर्चा दूरी के हिसाब से बदलता है. तो वहीं डीलर का कमीशन भी कीमतों को प्रभावित करता है, इसी वजह से हर राज्य में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत अलग अलग होती हैं. हालांकि ये फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं होता बल्कि कुछ माइनर सा ही होता है.

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Published at : 05 May 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
LPG Gas Cylider Commercial LPG Price
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