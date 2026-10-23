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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयूपी के इस शहर में 2500 घरों का कटेगा LPG कनेक्शन, क्यों लिया गया ये फैसला?

यूपी के इस शहर में 2500 घरों का कटेगा LPG कनेक्शन, क्यों लिया गया ये फैसला?

उत्तर प्रदेश के गोंडा के कई मोहल्लों में PNG कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है. इसके लिए पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है. जानिए पाइपलाइन कौन-कौन से मोहल्लें में बिछाई जा रही है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Oct 2026 11:27 AM (IST)
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  • PNG से सिलेंडर बुकिंग और उठाने का झंझट पूरी तरह खत्म होगा।

मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण देश में LPG से लेकर पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर असर पड़ा, जिसके कारण LPG, CNG और पेट्रोल-डीजल के दाम भी कई बार बढ़ाएं जा चुकें हैं. यही कारण है कि सरकार ने भी LPG की जगह PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में PNG को लेकर अहम कदम उठाए गए हैं. 

दरअसल, गोंडा के सभी वार्डों की गलियों और मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाने की तैयारी है, ताकि हर घर तक PNG कनेक्शन पहुंच जाए. हर गली-मोहल्लें तक PNG को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है, ताकि LPG सिलेंडर पर निर्भरता कम की जा सकें. 

घरों तक पहुंचेगा PNG कनेक्शन 

बता दें कि टोरेंट गैस कंपनी ने 5 मोहल्लों में 2500 घरों तक PNG कनेक्शन पहुंचाने की तैयारी की है. हां, ये बात सच है कि PNG कनेक्शन के काफी सारे फायदे भी हैं. अगर ज्यादा से ज्यादा घरों तक कनेक्शन पहुंचता है तो एलपीजी पर निर्भरता कम हो सकती है. ऐसे में जानने वाली बात ये है कि आखिर गोंडा के कौन-कौन से मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाई जा रही है लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर PNG के फायदे क्या हैं?

PNG के क्या फायदे हैं?

  • सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जैसे हर महीने सिलेंडर बुक करना पड़ता है, तो पीएनजी कनेक्शन होने पर बुकिंग का झंझट खत्म हो जाएगा.
  • वहीं भारी-भरकम सिलेंडर को उठाने से भी राहत मिलेगी.
  • इसके अलावा पीएनजी कनेक्शन इस्तेमाल करने पर बिल उतना आएगा, जितनी आपने गैस इस्तेमाल की हो.
  • सिलेंडर बुकिंग के साथ ही डिलीवरी और खत्म होने का डर नहीं. 

इन मोहल्लों में बिछाई जा रही पाइपलाइन

बता दें कि गोंडा के 5 मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाने की तैयारी है. बड़ी बात ये है कि इसके लिए खुदाई शुरू भी कर दी गई है. इनमें शामिल है...

  • सुभाषनगर
  • नूरनगर
  • यूसुफनगर
  • इमिलिया गुरुदयाल
  • गायत्रीपुरम

यहां पर कुल 2500 घरों को गैस कनेक्शन देने की योजना है. यानी काम पूरा होने के बाद इन इलाकों के लोग PNG कनेक्शन ले सकेंगे. 

क्या LPG सिलेंडर सरेंडर करना पड़ेगा?

अगर आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन है और आपने कनेक्शन चालू करवा लिया है तो आपको समय सीमा के अंदर अपने एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर करवाना होगा. इसके लिए आप अपनी गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Gonda UTTAR PRADESH PNG Connection
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