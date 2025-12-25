हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिर्फ 5000 रुपये खर्च करके शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, 15 दिन में ही इतनी होगी कमाई

सिर्फ 5000 रुपये खर्च करके शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, 15 दिन में ही इतनी होगी कमाई

अगर आप कम पैसों में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसमें जोखिम कम हो, सरकार का सपोर्ट मिले और कमाई अच्छी हो तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 25 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में बहुत से लोग नौकरी की सीमित सैलरी से परेशान होकर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. लोग चाहते हैं कि वे अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी पहचान बनाएं और अच्छी कमाई करें. इसमें सबसे बड़ी परेशानी पैसों की कमी होती है. ज्यादातर बिजनेस आइडिया ऐसे होते हैं, जिनमें लाखों रुपये की जरूरत पड़ती है. ऐसे में आम आदमी का सपना अधूरा रह जाता है. 

अगर आप भी कम पैसों में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसमें जोखिम कम हो, सरकार का सपोर्ट मिले और कमाई की अच्छी संभावना हो तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इसमें आप सिर्फ 5000 रुपये खर्च करके शुरू बिजनेस कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कैसे सिर्फ 5000 रुपये खर्च करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं और 15 दिन में ही कितनी कमाई  होगी. 

क्या है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र?

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PM Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) सरकार की एक खास योजना है. इसका मकसद आम लोगों को सस्ती और क्वालिटी वाली दवाइयां उपलब्ध कराना है. इन केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयां ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं. इसी वजह से आज देशभर में इन केंद्रों की मांग तेजी से बढ़ रही है. 

सिर्फ 5,000 रुपये में कैसे शुरू होगा बिजनेस?

इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आपको ज्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं होती. जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 5,000 रुपये है. सरकार की ओर से दवाइयों की सप्लाई और ब्रांड सपोर्ट मिलता है. कम लागत में दुकान शुरू करके जल्दी कमाई शुरू की जा सकती है. एक बार केंद्र खुलने के बाद, 15 दिन के अंदर ही बिक्री शुरू हो जाती है, जिससे आपकी आमदनी भी शुरू हो जाती है. 

कौन कर सकता है आवेदन?

अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, तो आपके पास  D-Pharma या B-Pharma की डिग्री, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दुकान के लिए करीब 120 वर्ग फुट जगह, वैध मोबाइल नंबर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. 

अप्लाई करते समय आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने होंगे. अगर ये सभी दस्तावेज आपके पास हैं, तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं. 

घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले janaushadhi.gov.in वेबसाइट खोलें, मेन्यू में Apply For Kendra पर क्लिक करें फिर Click Here To Apply ऑप्शन चुनें. अब Register Now पर क्लिक करें. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें. राज्य चुनें और फॉर्म सबमिट कर दें. 

15 दिन में ही कितनी कमाई होगी?

जन औषधि केंद्र से कमाई पूरी तरह बिक्री पर निर्भर करती है. सही जगह और अच्छी सेवा के साथ हर महीने 20,000 से 50,000 रुपये या उससे ज्यादा की कमाई संभव है. जैसे-जैसे ग्राहक बढ़ते हैं, मुनाफा भी बढ़ता है. सरकारी योजना होने के कारण भरोसा ज्यादा रहता है. 


Published at : 25 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Low Investment Low Investment Business Business Idea Business In Rs 5000 Government Business Plan
