Sim Blocking: स्मार्टफोन या सिम कार्ड खो जाने या चोरी जाने पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह होती है कि कहीं इससे जुड़ी डेटा का कहीं इस्तेमाल न हो. आज डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बैंक अकाउंट से लेकर UPI ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सभी मोबाइल नंबर से लिंक्ड होते हैं. ऐसे में अगर खोया हुआ सिम कार्ड गलत हाथों में पड़ जाए, तो उसका इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड, आईडी हैक करने के लिए किया जा सकता है.

चूंकि आज के समय में ज्यादातर ऑनलाइन सर्विसेज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जाने वाले वन-टाइम पासवर्ड (OTP) पर बेस्ड होती हैं इसलिए खोए हुए सिम कार्ड को ब्लॉक कराना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. राहत की बात है कि टेलीकॉम ऑपरेटर और भारत सरकार खोए हुए सिम कार्ड को तुरंत ब्लॉक करने और चोरी हुए स्मार्टफोन को डिसेबल करने के कई तरीके उपलब्ध कराते हैं.

सिम कार्ड चोरी होने पर पहले क्या करें?

सबसे पहले फोन चोरी होने या खोने की ऑनलाइन या ऑफलाइन FIR दर्ज कराएं और उसकी डिजिटल कॉपी अपने पास रखें.

अपने खोए हुए नंबर का डुप्लीकेट सिम कार्ड किसी नजदीकी टेलीकॉम स्टोर से तुरंत निकलवाएं क्योंकि पोर्टल पर OTP वेरिफिकेशन की जरूरत होगी.

अपने पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक की डिजिटल कॉपी रखें. अगर हो तो मोबाइल का ओरिजिनल बिल भी रखें.

संचार साथी पोर्टल

भारत सरकार का संचार साथी पोर्टल आपके खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन और सिम कार्ड को तुरंत ब्लॉक करने की इजाजत देता है. यह दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित एक पोर्टल है, जो देशभर के सभी टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है.

ब्लॉक करने का ऑनलाइन तरीका

सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल sancharsaathi.gov.in खोलें.

होमपेज पर 'Citizen Centric Services' सेक्शन के तहत 'Block Your Lost/Stolen Mobile' के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक लाल रंग का फॉर्म खुलकर आएगा. इसमें मोबाइल फोन के मालिक, डिवाइस के बारे में और फोन कहां खोया है वहां के लोकेशन, नजदीकी पुलिस स्टेशन, FIR नंबर वगैरह दर्ज करने के लिए कहा जाएगा.

अब आपके नए एक्टिवेट किए गए नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें, डिक्लेरेशन पर क्लिक करें और आखिर में Submit पर क्लिक कर दें.

इसके अलावा, कस्टमर केयर पर भी कॉल कर आप अपने सिम को ब्लॉक करा सकते हैं.

आगे क्या होगा?

सबमिशन के बाद पहले आपको स्क्रीन पर एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी दिखाई देगा. इससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं. संचार साथी पोर्टल पर फॉर्म जमा कराने के बाद आपका डिवाइस अगले 24 घंटों के भीतर ब्लॉक हो जाता है. दरअसल, शिकायत दर्ज कराने के बाद केद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) आपके फोन के IMEI नंबरों को देशभर के सभी सेल्यूलर नेटवर्क प्रोवाइडर्स पर ब्लॉक कर देगा. अब चाहे चोर कितना ही नया सिम कार्ड क्यों न डाले, उस फोन पर कोई सिग्नल नहीं आएगा. IMEI (International Mobile Equipment Identity) आपके फोन की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है. यह 15 अंकों का एक कोड होता है.

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