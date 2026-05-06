Utility Latest News: ट्रैफिक चालान से लेकर बिजली बिल तक, नोएडा में इस दिन लगेगी लोक अदालत, खत्म करें अपने मुकदमे
Lok Adalat In Noida: नोएडा के रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. नोएडा में 9 मई से सुबह 10 बजे लोक अदालक की शुरुआत होने जा रही है. नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने X पर इस मामले को लेकर जानकारी दी है.
Noida Lok Adalat: आपमें से कई लोगों के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि सड़कों पर लगे CCTV कैमरों की वजह से कई बार आपका चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटा जाता है. हेलमेट न पहनने से लेकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन समेत कई प्रमुख कारणों की वजह से चालान काटा जा चुका है. इतना ही नहीं आज भी कई लोगों के बेहद ही छोटे काननू मामले लंबे समय से कोर्ट में ही अटके हुए हैं जिसकी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है. अब घबराने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश के नोएडा में जल्द ही लोगों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए लोक अदालत की शुरुआत होने जा रही है. इस खबर में जानते हैं कि लोक अदालत कब लगेगी और किन तमाम मामलों को लेकर सुनवाई भी की जाएगी.
आखिर क्या होती है लोक अदालत?
लोक अदालत को दूसरे शब्द में 'लोगों की अदालत' भी कहा जाता है. इस अदालत में लंबित पड़े मामलों को आपसी सहमति या फिर समझौते के साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से सुलाझाया जाता है.
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नोएडा में कहां लगने जा रही है लोक अदालत?
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि नोएडा में कब और कहां लोक अदालत लगाई जाएगी. ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लोक अदालत 9 मई से सुबह 10 बजे जिला न्यायालय, सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर में लगाई जाएगी. लेकिन, लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा ही चालान को लोक अदालत में पूरी तरह से स्वीकार किए जाएंगे.
लोक अदालत में किन मामलों में की जाएगी सुनवाई?
बात करते हैं नोएडा में लगने जा रहे लोक अदालत में किन-किन महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई की जाएगी . जिसमें सबसे पहले है मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जुड़े मामले, उसके बाद बैंक लोन से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामले, वैवाहिक विवाद, सिविल केस, चेक बाउंस (धारा 138) के मामले, बिजली से जुड़े गंभीर मामले, लेबर विवाद का मामला, राजस्व से जुड़ा केस और आखिरी में कंपाउंडेबल आपराधिक जैसे विभिन्न मामलों में लोक अदालत में सुनवाई की जाएगी.
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क्या है हेल्पलाइन नंबर और कहां से कर सकते हैं संपर्क?
अगर आपको लोक अदालत से जुड़े तमाम मामलों को लेकर ज्यादा जानकारी जुटानी है तो आप हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा किसी मामले के समाधान के लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर से ही संपर्क कर सकते हैं.
भारत में कितने प्रकार की होती है लोक अदालत?
पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें पूरे देश में एक ही दिन आयोजित की जाती है. दूसरा स्थायी लोक अदालत है. दरअसल, इसमें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (जैसे डाक, टेलीफोन, परिवहन) से जुड़े मामलों पर सुनवाई की जाती है. और आखिरी में मोबाइल लोक अदालत है, जहां दूर बैठे लोगों की समस्याओं को मोबाइल पर ही सुलझाया जाता है.
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Source: IOCL