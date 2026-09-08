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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहरियाणा में 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, निपटा लें कार और बाइक के चालान

हरियाणा में 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, निपटा लें कार और बाइक के चालान

अगर आपका भी ई-चालान काफी समय से पेंडिंग है और आप उसका निपटारा करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. 12 सितंबर को हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने जा रही है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 08 Sep 2026 11:10 AM (IST)
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  • सीट बेल्ट, हेलमेट और ओवर-स्पीडिंग जैसे कुछ चालान ही निपटेंगे।

सड़क पर गाड़ी चलाते समय कई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का चालान काट दिया जाता है. ऐसे में अगर आपके भी ई-चालान पेंडिंग हैं तो उसे निपटाने का आपके पास मौका है. क्योंकि हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (HALSA)  राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने जा रही है. अगर आपको भी अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाना है तो आपके लिए ये अच्छा समय है. 

सबसे पहले करें ये काम

कई बार लोगों के पास ई-चालान आया होता है, लेकिन उन्हें उस बात का पता ही नहीं होता है. इसलिए सबसे पहले ये चेक करें कि आपके पास कोई ई-चालान पेंडिंग तो नहीं है. इसके अलावा आप अपना ई-चालान स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इससे आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि क्या लोक अदालत में आपके चालान का निपटारा हो सकता है या फिर नहीं. 

कहां लगेगी लोक अदालत?

ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के जिला न्यायालय परिसरों और उप मंडल स्तर के न्यायलयों में किया जाएगा. अगर आपका भी कोई ई-चालान पेंडिंग है तो आप भी समय से पहुंचकर निपटारा करा सकते हैं. 

कब लगेगी लोक अदालत?

बता दें कि ये लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित होने वाली है. अगर आप भी लोक अदालत में जाने वाले हैं तो पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों के बारे में जान लीजिए. 

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इन दस्तावेज को लेकर जाएं

  • RC
  • वैध इंश्योरेंस
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • PUC की कॉपी
  • चालान या नोटिस का फिजिकल प्रिंटआउट

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सभी चालानों का नहीं होगा निपटारा

लोक अदालत में केवल कुछ ही चालान का निपटारा किया जाएगा इनमें शामिल है...

  • सीट बेल्ट नहीं लगाने का चालान.
  • वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने का चालान.
  • बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का चालान.
  • ओवर-स्पीडिंग से जुड़े चालान.
  • रेड लाइट जंप करने का चालान.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 08 Sep 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
E-challan Lok Adalat Utility News
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