Loan Calculator: आज के समय में घर की मरम्मत, शादी, मेडिकल इमरजेंसी या किसी बड़े खर्च के लिए लोग पर्सनल लोन लेना पसंद करते हैं. लेकिन लोन लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि हर महीने कितनी EMI देनी होगी और पूरे लोन पर कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा. अगर आप 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन 3 साल यानी 36 महीने के लिए लेने की सोच रहे हैं, तो अलग-अलग ब्याज दर पर इसकी पूरी गणित समझ लेते हैं.

EMI कैसे तय होती है?

किसी भी लोन की EMI तीन बातों पर निर्भर करती है-

लोन की राशि

ब्याज दर

लोन की अवधि

पर्सनल लोन पर ज्यादातर बैंक 10% से 18% तक सालाना ब्याज लेते हैं. ये आपकी आय, सिबिल स्कोर और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है.

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10% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?

अगर आप 10 लाख रुपये का लोन 10% सालाना ब्याज पर 3 साल के लिए लेते हैं, तो

EMI: करीब ₹32,267

कुल भुगतान: लगभग ₹11.62 लाख

कुल ब्याज: करीब ₹1.62 लाख

12% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?

अगर आप 10 लाख रुपये का लोन 12% सालाना ब्याज पर 3 साल के लिए लेते हैं, तो

EMI: करीब ₹33,214

कुल भुगतान: लगभग ₹11.96 लाख

कुल ब्याज: करीब ₹1.96 लाख

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15% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?

अगर आप 10 लाख रुपये का लोन 15% सालाना ब्याज पर 3 साल के लिए लेते हैं, तो

EMI: करीब ₹34,666

कुल भुगतान: लगभग ₹12.48 लाख

कुल ब्याज: करीब ₹2.48 लाख

18% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?

अगर आप 10 लाख रुपये का लोन 18% सालाना ब्याज पर 3 साल के लिए लेते हैं, तो

EMI: करीब ₹36,152

कुल भुगतान: लगभग ₹13.01 लाख

कुल ब्याज: करीब ₹3.01 लाख

क्यों जरूरी है ब्याज दर की तुलना?

लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर और शर्तों की तुलना जरूर करें. इससे आप हजारों रुपये बचा सकते हैं.