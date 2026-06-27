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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLoan Calculator: अगर 3 साल के लिए ले रहे हैं 10 लाख का Loan तो कितनी देनी होगी EMI, कितना लगेगा ब्याज?

Loan Calculator: अगर 3 साल के लिए ले रहे हैं 10 लाख का Loan तो कितनी देनी होगी EMI, कितना लगेगा ब्याज?

Loan Calculator: 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन 3 साल के लिए लेने पर कितनी EMI बनेगी? 10%, 12%, 15% और 18% ब्याज दर पर जानें कुल ब्याज और कुल भुगतान का पूरा गणित.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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Loan Calculator: आज के समय में घर की मरम्मत, शादी, मेडिकल इमरजेंसी या किसी बड़े खर्च के लिए लोग पर्सनल लोन लेना पसंद करते हैं. लेकिन लोन लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि हर महीने कितनी EMI देनी होगी और पूरे लोन पर कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा. अगर आप 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन 3 साल यानी 36 महीने के लिए लेने की सोच रहे हैं, तो अलग-अलग ब्याज दर पर इसकी पूरी गणित समझ लेते हैं.

EMI कैसे तय होती है?
किसी भी लोन की EMI तीन बातों पर निर्भर करती है-

  • लोन की राशि
  • ब्याज दर
  • लोन की अवधि

पर्सनल लोन पर ज्यादातर बैंक 10% से 18% तक सालाना ब्याज लेते हैं. ये आपकी आय, सिबिल स्कोर और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है.

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10% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?
अगर आप 10 लाख रुपये का लोन 10% सालाना ब्याज पर 3 साल के लिए लेते हैं, तो

  • EMI: करीब ₹32,267
  • कुल भुगतान: लगभग ₹11.62 लाख
  • कुल ब्याज: करीब ₹1.62 लाख

12% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?
अगर आप 10 लाख रुपये का लोन 12% सालाना ब्याज पर 3 साल के लिए लेते हैं, तो

  • EMI: करीब ₹33,214
  • कुल भुगतान: लगभग ₹11.96 लाख
  • कुल ब्याज: करीब ₹1.96 लाख

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15% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?
अगर आप 10 लाख रुपये का लोन 15% सालाना ब्याज पर 3 साल के लिए लेते हैं, तो

  • EMI: करीब ₹34,666
  • कुल भुगतान: लगभग ₹12.48 लाख
  • कुल ब्याज: करीब ₹2.48 लाख

18% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?
अगर आप 10 लाख रुपये का लोन 18% सालाना ब्याज पर 3 साल के लिए लेते हैं, तो

  • EMI: करीब ₹36,152
  • कुल भुगतान: लगभग ₹13.01 लाख
  • कुल ब्याज: करीब ₹3.01 लाख

क्यों जरूरी है ब्याज दर की तुलना?
लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर और शर्तों की तुलना जरूर करें. इससे आप हजारों रुपये बचा सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 27 Jun 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
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