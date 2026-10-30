ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLIC का नया हेल्थ शील्ड प्लान 907 लॉन्च, मरीज को रोजाना मिलेंगे 10 हजार

LIC का नया हेल्थ शील्ड प्लान 907 लॉन्च, मरीज को रोजाना मिलेंगे 10 हजार

महंगे इलाज के बढ़ते खर्च से राहत दिलाने के लिए LIC ने अपना नया हेल्थ शील्ड प्लान 907 लॉन्च किया है. आइए ऐसे में अब जानते हैं कि इस प्लान से जुड़ी सभी जरूरी बातों के बारे में.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Oct 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

आज-कल के खानपान की वजह से बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाए और इलाज के लिए उसे अस्पताल में कई दिन भर्ती रहना पड़े, तो जाहिर सी बात है कि इलाज का खर्च का बोझ परिवार पर पड़ेगा. 

सोचिए, अगर आपको अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ तय रकम मिलती रहे तो इससे काफी आर्थिक मदद मिल सकती है. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए LIC ने अपना नया हेल्थ शील्ड प्लान 907 लॉन्च किया है. इसकी सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि मरीज को कुछ शर्तों के मुताबिक रोजाना एक तय रकम का लाभ मिल सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
छठ पर बिहार जाना है? 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, मुंबई-गोरखपुर भी शामिल
छठ पर बिहार जाना है? 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, मुंबई-गोरखपुर भी शामिल
यूटिलिटी
Train Cancelled: वंदे भारत समेत 9 ट्रेनें कैंसल, 14 डायवर्ट, चक्रवात से यात्री परेशान
Train Cancelled: वंदे भारत समेत 9 ट्रेनें कैंसल, 14 डायवर्ट, चक्रवात से यात्री परेशान
यूटिलिटी
दीवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा, 31 अक्टूबर से इन रूटों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें
दीवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा, 31 अक्टूबर से इन रूटों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें
यूटिलिटी
अब घर बैठे बुक करो पार्सल, सीधे घर पहुंचाएगा रेलवे, समझ लें सभी नियम
अब घर बैठे बुक करो पार्सल, सीधे घर पहुंचाएगा रेलवे, समझ लें सभी नियम

हर दिन एक तय रकम मिलेगी

बता दें कि LIC के इस नए प्लान में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट दिया जाता है. अगर आसान भाषा में समझें तो इस पॉलिसी से जुड़ी तय शर्तें पूरी होने पर मरीज के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही हर दिन एक तय रकम मिलेगी. ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये रकम कितनी होगी?

पॉलिसी से जुड़ी जरूरी बातें जानें

  • अगर कोई मरीज अस्पताल में 1 महीने से ज्यादा भर्ती रहता है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त एकमुश्त पैसे मिल सकते हैं.
  • वहीं अलग कोई 3 साल तक लगातार क्लेम नहीं करता है तो डेली बेनिफिट बढ़ सकते हैं.
  • लेकिन ये फायदे आपको पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक ही मिलेंगे.
  • साथ ही इसमें हेल्थ चेकअप का फायदा भी मिलेगा.
  • इस प्लान की अविध 15 साल है.
  • वहीं प्रीमियम उम्र , परिवार के सदस्यों और चुन गए बेनिफिट के हिसाब से तय होगा.
  • इसके अलावा कुछ खास परिस्थितियों में प्रीमियम माफी का लाभ भी मिल सकता है.

ध्यान रखें, पॉलिसी लेने से पहले इससे जुड़ी फायदे, नियम, शर्तें और प्रीमियम से जुड़ी जानकारी जान लें, उसके बाद ही कोई फैसला लें. 

कितनी मिलेगी रकम?

हर दिन एक तय रकम जो मिलेगी, वो 2500 से लेकर 10 हजार रुपये तक हो सकती है. यानी इस रकम की मदद से मरीज के परिवार को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है. सबसे खास बात तो ये है कि इस प्लान में कई अन्य फायदे भी मिलेंगे. 

ये फायदे भी शामिल होंगे

  • अगर अस्पताल में कुछ बड़ी सर्जरी करवानी है तो ऐसी स्थिति में एकमुश्त रकम मिलेगी.
  • साथ ही कुछ बीमारियों के इलाज पर भी पॉलिसी के मुताबिक पैसे मिलेंगे.
  • इसके अलावा तय मेडिकल प्रक्रियाओं के लिए भी आर्थिक लाभ मिलेगा.
  • हालांकि, इसके लिए अस्पताल में भर्ती रहने की न्यूनतम अवधि और पॉलिसी से जुड़ी दूसरी शर्तें लागू होंगी.

पॉलिसी लेने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखें

  • सबसे पहले तो इस पॉलिसी में मिलने वाले सभी फायदे और उनकी लिमिट चेक कर लें.
  • वहीं अगर अस्पताल में भर्ती होते हैं तो क्लेम से जुड़े नियम समझ लें.
  • अगर ICU में भर्ती होते हैं तो उससे जुड़े फायदों के बारे में जानें.
  • साथ ही प्रीमियम भुगतान और पॉलिसी से बाहर निकलने के क्या नियम है जानें.
  • आप पॉलिसी से जुड़ी सारी जानकारी और नियम LIC की आधिकारिक वेबसाइट से पढ़ें. 

छठ पर बिहार जाना है? 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, मुंबई-गोरखपुर भी शामिल

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Medical Utility News LIC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
छठ पर बिहार जाना है? 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, मुंबई-गोरखपुर भी शामिल
छठ पर बिहार जाना है? 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, मुंबई-गोरखपुर भी शामिल
यूटिलिटी
Train Cancelled: वंदे भारत समेत 9 ट्रेनें कैंसल, 14 डायवर्ट, चक्रवात से यात्री परेशान
Train Cancelled: वंदे भारत समेत 9 ट्रेनें कैंसल, 14 डायवर्ट, चक्रवात से यात्री परेशान
यूटिलिटी
दीवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा, 31 अक्टूबर से इन रूटों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें
दीवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा, 31 अक्टूबर से इन रूटों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें
यूटिलिटी
अब घर बैठे बुक करो पार्सल, सीधे घर पहुंचाएगा रेलवे, समझ लें सभी नियम
अब घर बैठे बुक करो पार्सल, सीधे घर पहुंचाएगा रेलवे, समझ लें सभी नियम
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
बॉलीवुड
महाकाल भी जाऊंगी और अजमेर शरीफ भी', मंदिर दर्शन पर फतवे और ट्रोलिंग पर सारा अली खान का करारा जवाब
महाकाल भी जाऊंगी और अजमेर शरीफ भी', ट्रोलिंग पर सारा का करारा जवाब
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
विश्व
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली समेत 5 राज्यों में SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, जानें अब क्या कहा
दिल्ली समेत 5 राज्यों में SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, जानें अब क्या कहा
शिक्षा
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार
टेक्नोलॉजी
आपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर
आपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget