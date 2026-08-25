'फ्लैट भले ही आपका हो, लेकिन...' सोसायटी के झगड़ों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

फ्लैट या घर खरीदते समय हमें बहुत सारी सावधानियां बरतना चाहिए. इसे खरीदते समय हमें सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ना चाहिए, इतना ही नहीं बल्कि सेल डीड को भी अच्छी तरह से देखना चाहिए. जिससे आगे चलकर कोई परेशानी ना हो. हाल ही में ऐसे ही एक मामले में कर्नाटर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी अपार्टमेंट के क्लब हाउस, सड़क, रास्ते, गेट और दूसरी शेयर सुविधाओं पर किसका अधिकार होगा, ये तय करने में रजिस्टर्ड सेल डीड यानी रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है.

क्या है पूरा मामला?

ये मामला बेंगलुरु के आर्या हम्सा और उसके पास बने आर्या हम्सा ग्रैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है. आर्या हम्सा प्रोजेक्ट पहले बनाया गया था. इसके बाद उसी डेवलपर ने पास की जमीन पर आर्या हम्सा ग्रैंड प्रोजेक्ट बनाया. दोनों प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग मंजूरी और दस्तावेज थे, लेकिन कुछ सुविधाएं दोनों प्रोजेक्ट के लोगों के इस्तेमाल के लिए रखी गई थीं. इनमें क्लब हाउस, सड़कें, रास्ते और आने-जाने के गेट शामिल थे.

आर्या हम्सा के दो फ्लैट मालिकों ने इसका विरोध किया. उनका कहना था कि ये सुविधाएं उनके प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थीं, इसलिए दूसरे प्रोजेक्ट के लोगों को इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. मामला पहले कर्नाटक RERA और फिर RERA अपीलीय ट्रिब्यूनल पहुंचा, लेकिन दोनों जगह फ्लैट मालिकों को राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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क्या बोला हाई कोर्ट?

मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो उसने फ्लैट मालिकों की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि उनकी रजिस्टर्ड सेल डीड में पहले से ही लिखा था कि कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल दोनों प्रोजेक्ट के निवासी कर सकते हैं. इसलिए बाद में फ्लैट मालिक ये दावा नहीं कर सकते कि इन सुविधाओं पर उनका विशेष या सिर्फ उनका अधिकार है.

कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि फ्लैट का मालिक होने का मतलब ये नहीं है कि उसे प्रोजेक्ट की हर कॉमन सुविधा पर एक्सक्लूसिव अधिकार मिल जाता है. अगर सेल डीड में साझा इस्तेमाल की शर्त है, तो वही महत्वपूर्ण होगी.

RERA सेल डीड की शर्त नहीं बदल सकता

फ्लैट मालिकों ने ये भी तर्क दिया कि RERA के तहत इस तरह की व्यवस्था पर सवाल उठाया जा सकता है. लेकिन हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी रजिस्टर्ड सेल डीड की शर्त को ही बदलना या चुनौती देना है, तो इसके लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी. RERA के जरिए किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज की शर्तों को सीधे दोबारा लिखने की कोशिश नहीं की जा सकती.

घर खरीदने वालों को लेना चाहिए सबक

ये फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट या कई चरणों में बनने वाली टाउनशिप में फ्लैट खरीद रहे हैं. फ्लैट खरीदने से पहले इन चीजों की जांच जरूर करें:

सेल डीड: इसमें कॉमन एरिया और सुविधाओं के इस्तेमाल की शर्तें पढ़ें.

क्लब हाउस: पता करें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के लोग करेंगे या दूसरे फेज के निवासी भी.

रोड और गेट्स: आने-जाने के रास्ते किसके लिए हैं, ये चे करें.

पार्किंग और अन्य सुविधाएं: इनके अधिकार और इस्तेमाल के नियम देखें.

RERA डॉक्युमेंट्स: प्रोजेक्ट में बताई गई सुविधाओं को रजिस्टर्ड दस्तावेजों से मिलाएं.

मल्टी फेज प्रोजेक्ट: पता करें कि पास के दूसरे फेज के साथ कौन-कौन सी सुविधाएं साझा हैं.

बता दें कि फ्लैट खरीदते समय सिर्फ ब्रोशर, एड या बिल्डर की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए. ये जरूर देखना चाहिए कि रजिस्टर्ड सेल डीड और दूसरे कानूनी दस्तावेजों में क्या लिखा है. अगर सेल डीड में साफ तौर पर लिखा है कि कोई सुविधा दूसरे प्रोजेक्ट के लोगों के साथ साझा होगी, तो बाद में उस पर सिर्फ अपना अधिकार जताना मुश्किल हो सकता है.

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