Noida International Airport: दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. इंडिगो (IndiGo) ने ऐलान किया है कि वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport, NIA) से पहली कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने वाली एयरलाइन बनेगी. 15 जून 2026 से यहां से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के सबसे आधुनिक और बड़े एयरपोर्ट्स में से एक माना जा रहा है. यह एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बढ़ते दबाव को कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगा. इसके साथ ही इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और निवेश व रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे

एनसीआर को मिला तीसरा एयरपोर्ट

अब तक दिल्ली-एनसीआर में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (Indira Gandhi International Airport) और Hindon Airport ही ऑप्शन थे. अब जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से यात्रियों को तीसरा बड़ा विकल्प मिल जाएगा. यह एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे पर बना है और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है.

उद्घाटन के दिन खास फ्लाइट्स

15 जून को इंडिगो दो खास उड़ानें चलाएगी

फ्लाइट 6E 2278: लखनऊ से सुबह 7:05 बजे चलेगी - जेवर पहुंचेगी - फिर 8:35 बजे बेंगलुरु जाएगी

लखनऊ से सुबह 7:05 बजे चलेगी - जेवर पहुंचेगी - फिर 8:35 बजे बेंगलुरु जाएगी फ्लाइट 6E 2279: बेंगलुरु से दोपहर 3:45 बजे चलेगी - जेवर पहुंचेगी - फिर रात 6:55 बजे लखनऊ जाएगी

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इन शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें

15 जून से- हैदराबाद, अमृतसर

16 जून से - बेंगलुरु, जम्मू

1 जुलाई से पूरा नेटवर्क

नवी मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, धर्मशाला, भोपाल, देहरादून, बरेली, किशनगढ़, लखनऊ, जयपुर, पंतनगर और चंडीगढ़

कुल मिलाकर 16 से ज्यादा शहरों को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा.

बुकिंग कैसे करें

यात्री इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ट्रैवल एजेंट्स के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं. हालांकि एयरलाइन ने साफ किया है कि सभी उड़ानें जरूरी सरकारी मंजूरी पर निर्भर होंगी. जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से दिल्ली-एनसीआर में एयर ट्रैवल आसान होगा भीड़ कम होगी और पश्चिमी यूपी को बड़ा फायदा मिलेगा.

(अभी इंडिगो ने बताया है आगे बाकी एयरलाइंस का भी आएगा )

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