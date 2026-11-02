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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या FD पर लोन लेना सही है? बैंक में जमा पैसे पर कर्ज लेने से कितना बिगड़ता है हिसाब- किताब

क्या FD पर लोन लेना सही है? बैंक में जमा पैसे पर कर्ज लेने से कितना बिगड़ता है हिसाब- किताब

FD पर लोन लेने से पहले ब्याज और FD तोड़ने पर होने वाले नुकसान का हिसाब समझना जरूरी है. जानें कब लोन अगेंस्ट एफडी आपके लिए सही है और कब जमा रकम निकालना रहता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Nov 2026 08:51 AM (IST)
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पैसा सुरक्षित रखने और उस पर ब्याज लेने के लिए लोग बैंक में एफडी कराते हैं. लेकिन जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो कई लोग एफडी तोड़ने के बजाय उसी पर लोन ले लेते हैं. इसे लोन अगेंस्ट एफडी कहा जाता है.

इससे बैंक आपकी एफडी को सिक्योरिटी के तौर पर रखता है और उसके बदले कर्ज देता है. आपकी एफडी आम तौर पर चलती रहती है और उस पर ब्याज भी मिलता रहता है. लेकिन बैंक लोन पर अलग से ब्याज लेता है. आइये इसके बारे में डिटेल में जानते हैं. 

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एफडी पर कितना लोन मिलता है?
बैंक एफडी के बराबर लोन नहीं देते हैं. कई बैंक एफडी की वैल्यू का करीब 90 फीसदी तक लोन या ओवरड्राफ्ट देते हैं. जैसे अगर आपकी एफडी 5 लाख रुपए की है तो 90 फीसदी के हिसाब से आपको करीब 4.5 लाख रुपए तक की सुविधा मिल सकती है. 

एफडी पर लोन का ब्याज कितना होता है?
एफडी पर लोन की ब्याज दर आम तौर पर उसी एफडी पर मिल रहे ब्याज से कुछ ज्यादा होती है. SBI और Bank of Baroda जैसे बैंक अपनी जमा दर के ऊपर 1 फीसदी एक्सट्रा ब्याज लेते हैं. एक्सिस बैंक में एफडी की ब्याज दर से 2 फीसदी ऊपर है. हर बैंक का नियम एक जैसा नहीं है.

मान लीजिए आपकी 5 लाख की एफडी है और एफडी पर 7 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है और बैंक लोन पर 1 फीसदी ज्यादा ब्याज लेता है. ऐसे में लोन की ब्याज दर 8 फीसदी सालाना होगी. अब अगर आप 3 लाख रुपए का लोन 6 महीने के लिए लेते हैं तो ब्याज करीब 12000 रुपए होगा.

FD तोड़ने पर क्या नुकसान होगा?
अगर आप एफडी को समय से पहले तोड़ते हैं तो बैंक जितने समय तक पैसा जमा रहा हो, उस समय के हिसाब से ब्याज दोबारा तय करता है. इसके अलावा प्रीमैच्योर क्लोजर पेनल्टी भी लग सकती है. मतलब जितना ब्याज आपने एफडी कराते समय सोचा था उससे कम मिल सकता है. 

एफडी पर कब लोन लेना चाहिए?
अगर आपको कुछ महीनों के लिए ही पैसों की जरूरत है और आप समय में लोन चुका सकते हैं तो एफडी पर लोन लेना सही है. इससे एफडी भी चलती रहती है और आप उसे समय से पहले बंद भी नहीं करते हैं.

कब एफडी तोड़ना सही है?
अगर आपको लंबे समय के लिए पैसे चाहिए और ये नहीं पता है कि लोन कब चुका पाएंगे तो एफडी तोड़ना सही रहेगा. इससे हर महीने ब्याज चुकाने का दबाव नहीं रहता है. लेकिन, अगर एफडी की मैच्योरिटी में बहुत कम समय बचा है तो उसे समय से पहले बंद नहीं करना चाहिए है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 08:51 AM (IST)
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