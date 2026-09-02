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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबीमा के बदलने वाले हैं नियम, एक ही जगह मिलेगी हर पॉलिसी और क्लेम की डिटेल

बीमा के बदलने वाले हैं नियम, एक ही जगह मिलेगी हर पॉलिसी और क्लेम की डिटेल

इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े जानकारी हासिल करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. IRDAI ने एक नए डिजिटल सिस्टम का प्रस्ताव दिया है, जिसका नाम पब्लिक इंश्योरेंस रजिस्ट्री रखा है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Sep 2026 02:36 PM (IST)
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  • IRDAI जनता से PIR प्रस्ताव पर सुझाव मांग रहा है।

आज के समय में कई लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको पॉलिसी से जुड़ी जानकारी हासिल करने में बड़ी दिक्कत आती है. कई लोग तो पॉलिसी लेने के लिए वेबसाइट से लेकर कंपनियों तक के चक्कर लगा लेते हैं, इसके बाद भी उनको पॉलिसी से जुड़ी सारी डिटेल नहीं मिल पाती.

अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले हैं या फिर आपके पास पहले से ही कोई पॉलिसी है, जिसकी सारी जानकारी हासिल करने में दिक्कत आती है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कुछ समय में पॉलिसी से जुड़ी जानकारी और क्लेम डिटेल की सुविधा आपको एक ही जगह मिल सकती है. 

इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी आसानी से मिलेगी 

दरअसल, IRDAI ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक नए डिजिटल सिस्टम का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव का मकसद यह कि इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी लोगों तक आसानी से पहुंचे. लोग आसानी से अपनी पॉलिसी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सके. 

डिजिटल सिस्टम का प्रस्ताव क्या है?

  • इसे पब्लिक इंश्योरेंस रजिस्ट्री यानी PIR नाम दिया गया है.
  • यह एक डिजिटल सिस्टम होगा, जिसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बनाया जाएगा.
  • खास बात यह है कि इसमें ग्राहकों को बीमा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी आसानी से मिल जाएगी.
  • इसकी मदद से ग्राहकों के पास सही जानकारी पहुंच पाएगी, जिससे उनको इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी से लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
  • साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी और बेहतर व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा. 

IRDAI ने क्या फैसला किया?

अगर आपको ऐसा लग रहा है कि IRDAI ने अपने PIR प्रस्ताव को लागू कर दिया है तो असल में ऐसा नहीं है. IRDAI ने PIR को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं किया है. फिलहाल इस प्रस्ताव पर आम जानता से कुछ सुझाव मांगे जा रहे हैं. 

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क्या सुझाव मांगे?

  • सबसे पहले PIR के मकसद और उपयोग पर सुझाव मांगे गए हैं.
  • वहीं प्राइवेसी और ग्राहक की सहमति को लेकर भी सुझाव मांगे जा रहे हैं.
  • साथ ही इसके तकनीकी व्यवस्था पर भी राय मांगी जा रही है.
  • IRDAI का मकसद है कि ग्राहकों की पर्सनल डिटेल सुरक्षित रहे.
  • इसके अलावा डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी पर भी ध्यान दिया जा रहा है.
  • अगर आगे चलकर PIR को लागू किया जाता है तो लोगों को इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी हासिल करना आसान हो सकता है.

इन बातों का खास ध्यान रखें

  • कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ पॉलिसी से जुड़ी जानकारी शेयर करने से बचें.
  • अगर आपको सोशल मीडिया पर इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी मिलती है तो उस पर भरोसा न करें.
  • कोई भी पॉलिसी लेने से पहले कंपनी और प्लान की जानकारी चेक करें.
  • पॉलिसी और क्लेम के नाम पर अगर कोई पैसे मांगता है तो ऐसे फेक कॉल से बचकर रहें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Sep 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Insurance Policy IRDAI Utility News
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