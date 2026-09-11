हेल्थ इंश्योरेंस धारकों को बड़ी राहत, अब 3 घंटे में डिस्चार्ज और 1 घंटे में मिलेगी क्लेम मंजूरी

हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय काफी लोगों के दिमाग में आता है कौनसी बीमारी पॅालिसी में है और किस परिस्थिति में क्लेम नहीं मिलेगा. लेकिन हर क्लेम के दौरान हर बीमा कंपनी को कुछ तय नियमों और समय सीमा का भी पालन करना पड़ता है. ऐसे में IRDAI ने कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए कई नएप्रावधान जारी किए हैं.

1. डिसचार्च की मंजूरी में तीन घंटे की सीमा

अगर कोई भी अस्पताल किसी भी बीमा कंपनी को कैशलेस प्रिऑथराइजेशन की मांग करता है तो कंपनी का यह कर्तव्य है कि उस मांग को जल्द से जल्द या एक घंटे के अंदर उस पर ध्यान दे. इस चीज का पता होना काफी आवश्यक है लेकिन इसका यह मतलब यह नहीं है कि हर छोटी बीमारी के लिए आपको कैशलेस प्रिऑथराइजेशन मिल जाएगा. अगर आपको यह लग रहा है कि प्रिऑथराइजेशन में एक से ज्यादा घंटे लग रहे हैं तो तुरंत शिकायत करें.

2. डिसच्राज मंजूरी पर तीन घंटे की सीमा

IRDAI का कहना है कि अगर आपका इलाज हो जाता है और फिर भी आपको कंपनी की तरफ से डिसचार्ज नहीं मिलता है और अस्पताल में भी आपको और रकम जमा करनी पड़े तो इसकी भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी.

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3. पांच साल बाद पुराने खुलासे पर सुरक्षा

1 अप्रैल 2024 को मोराटोरियम की अवधी को 96 से 60 महीने की कर दिया गया था. 60 महीने समाप्त होते के साथ ही गलत जानकारी के आधार पर पॅालिसी या क्लेम को निरवाचन करना अब भारी पड़ता है.

4. बीमा लोकपाल मामले में भी सीमा

अगर मामला बीमा लोकपाल तक पहुंचता है तो बीमा कंपनी को नोटिस मिलने के बाद 7 दिन के भीतर जरूरी दस्तावेज और कागजात जमा करने पड़ते हैं. अतिरिक्त जानकारी के मांगे जाने पर उसे तीन दिनों के भीतर जवाब देना होता है.

5.ओम्बड्समैन के फैसले पर 30 दिन में कार्रवाई

बीमा लोकपाल का फैसला 30 दिन के भीतर आएगा और अगर जवाब देने में देरी होती है तो उन्हें शिकायतकर्ता को 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. लेकिन अगर कंपनी 30 दिन के भीतर फैसले के खिलाफ केस दर्ज करती है तो उसे अलग से निपटा जायेगा.

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