ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से पहले सावधान, IRCTC ने कई वेबसाइट्स के खिलाफ कसा शिकंजा

ट्रेन में सफर के दौरान ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाले यात्रियों के लिए IRCTC ने जरूरी चेतावनी जारी की है. रेलवे के नाम पर चल रही अनाधिकृत ऑनलाइन फूड डिलीवरी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप के खिलाफ IRCTC ने कार्रवाई तेज कर दी है. निगम ने ऐसी वेबसाइट्स और ऐप की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

IRCTC का कहना है कि कई अनधिकृत प्लेटफॉर्म ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं. इन प्लेटफॉर्म के जरिए कई बार ऐसे रेस्टोरेंट से खाना पहुंचाया जाता है, जिनके पास जरूरी लाइसेंस नहीं होते. साथ ही, इन जगहों पर खाने की साफ-सफाई और क्वालिटी का भी ध्यान नहीं रखा जाता. ऐसे में यात्रियों की सेहत को खतरा हो सकता है.

निजी जानकारी और पैसों का भी खतरा

IRCTC ने यात्रियों को आगाह भी किया है कि अनजान वेबसाइट या ऐप से खाना ऑर्डर करना भारी पड़ सकता है. ऐसे प्लेटफॉर्म पर खाना बुक करते समय यात्री अपना PNR नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और पेमेंट से जुड़ी जानकारी शेयर करते हैं. इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. इससे ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग फ्रॉड और निजी जानकारी चोरी होने का खतरा रहता है.

इसके अलावा, कई बार ऑर्डर करने के बाद खाना समय पर नहीं पहुंचता, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या पैसे कटने के बावजूद खाना नहीं मिलता. ऐसी स्थिति में यात्रियों को शिकायत करने और रिफंड पाने में भी परेशानी हो सकती है.

IRCTC ने जारी की 13 वेबसाइट्स की लिस्ट

IRCTC ने 13 ऐसी वेबसाइट्स की सूची दी है, जिनके जरिए अनधिकृत तरीके से ई-कैटरिंग का कारोबार किया जा रहा है. इनमें शामिल हैं:

1. RailRestro.com / RailRestro.in

2. RailMitra.com

3. TravelKhana.com

4. TrainsCafe.com

5. DibRail.com

6. RailFood.net

7. TravelerFood.com

8. FoodOnTrack.in

9. Ecatering.app

10. KhanaOnline.in

11. TrainWay.in

12. RailMeal.com

13. TrainMenu.com

IRCTC ने साफ किया है कि उसके नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल करके कारोबार करने वालों के खिलाफ अब सिर्फ चेतावनी नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

इन आधिकारिक तरीकों से मंगाएं खाना

IRCTC ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में खाना ऑर्डर करने के लिए सिर्फ आधिकारिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करें. यात्री इन तरीकों से खाना बुक कर सकते हैं:

वेबसाइट: https://www.ecatering.irctc.co.in

मोबाइल ऐप: Food on Track (Android और iOS)

फोन कॉल: 1323 पर कॉल करके

इसके अलावा IRCTC के अधिकृत ई-कैटरिंग पार्टनर्स और वेंडर्स के जरिए भी खाना ऑर्डर किया जा सकता है. अधिकृत पार्टनर्स की अपडेटेड लिस्ट IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है.

इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों से यह भी कहा है कि अगर ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर कोई अनधिकृत वेंडर खाना बेचता या डिलीवर करता हुआ दिखाई दे, तो इसकी शिकायत रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF से करें. इसके लिए यात्री हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल कर सकते हैं.

IRCTC ई-कैटरिंग से घर बैठे चुनें अपनी पसंद का खाना

IRCTC के मुताबिक, अनधिकृत ई-कैटरिंग प्लेटफॉर्म से रेलवे के नियमों और टैक्स व्यवस्था पर भी असर पड़ता है. IRCTC अपनी ई-कैटरिंग से होने वाली कमाई पर GST जमा करता है, लेकिन नियमों से बाहर काम करने वाले ऑपरेटर टैक्स से बच सकते हैं. इससे सरकारी खजाने को नुकसान होने के साथ ही नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है.

IRCTC की आधिकारिक ई-कैटरिंग सेवा के जरिए यात्री अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं. इसमें अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक खाने से लेकर पिज्जा, बर्गर और फास्ट फूड तक के कई विकल्प मिलते हैं. इतना ही नहीं, यात्री ट्रेन में सफर के दौरान जन्मदिन या सालगिरह मनाने के लिए केक और दूसरे खास फूड आइटम भी ऑर्डर कर सकते हैं. खाने की कीमतें अलग-अलग रेस्टोरेंट और उनके मेन्यू के हिसाब से तय होती हैं. ऐसे में यात्री अपने बजट और पसंद के मुताबिक खाना चुन सकते हैं.

IRCTC ने एक बार फिर यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में खाना ऑर्डर करते समय किसी भी अनजान वेबसाइट या ऐप पर भरोसा न करें. सुरक्षित और साफ-सुथरा खाना पाने के साथ-साथ ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सिर्फ IRCTC के आधिकारिक और अधिकृत प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें.

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