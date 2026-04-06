यूपी में गोबर और गन्ने की खोई से गैस बनाकर कार चला रहा ये शख्स, रसोई में चूल्हा भी जलेगा

Biogas Production LPG Crisis: दुनिया इस वक्त अशांति के दौर से गुजर रही है. ईरान और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट का डर पैदा कर दिया है. अगर खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति गहराती है तो भारत जैसे देशों के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के एक युवक ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है. युवक ने गांवों के खेतों और गोबर के ढेर के इस्तेमाल से इस वैश्विक संकट का समाधान खोज लिया है.

यूपी में हरदोई जिले के भैलामऊ गांव में एक 29 साल के युवा ने वो कर दिखाया है, जो बड़े-बड़े शहर नहीं कर पाए. इनका नाम है आदि उपेंद्र तिवारी. ब्रिटेन से एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आदि ने विदेश में नौकरी करने के बजाय अपने गांव की मिट्टी को चुना. उन्होंने एक ऐसा एनर्जी प्लांट लगाया है जो कचरे को 'ग्रीन गोल्ड' यानी संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) में बदल रहा है. आदि का यह मॉडल बेहद सरल लेकिन असरदार है.

यह प्लांट मुख्य रूप से तीन चीजों का इस्तेमाल करता है-

1. गाय का गोबर

2. गन्ने की खोई

3. और फसल अवशेष यानी पराली, जिसे किसान अक्सर जला देते हैं.

CNG की जगह इस्तेमाल हो रही यह गैस

अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल यह प्लांट हर दिन 2.4 टन सीबीजी (CBG) का उत्पादन कर रहा है. यह गैस इतनी शुद्ध है कि इसे गाड़ियों में सीएनजी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जल्द ही इसे पाइप के जरिए घरों की रसोई तक यानी पीएनजी के रूप में भी पहुंचाया जा सकेगा.

उपायुक्त (उद्योग) हर्ष प्रताप सिंह ने इस पहल की सराहना की है. आदि की योजना यहीं रुकने की नहीं है. बहुत जल्द इस प्लांट की क्षमता 2.4 टन से बढ़ाकर 12 टन प्रतिदिन की जाएगी.

किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी

वह कहते हैं, ''सोचिए जब गांव-गांव में ऐसे प्लांट होंगे तो हमें गैस के लिए किसी दूसरे देश या युद्ध के हालातों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. यह न केवल प्रदूषण कम करेगा, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगा.''

ईरान-इजरायल युद्ध जैसी खबरें जनता को डरा सकती हैं, लेकिन आदि उपेंद्र तिवारी जैसे युवा देश को उम्मीद देते हैं. आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर हरदोई के इस छोटे से गांव से निकलकर सामने आ रही है. कचरे से ऊर्जा बनाने का यह मॉडल आज वक्त की जरूरत है.