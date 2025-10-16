Investment Tips in Gold: सोने की कीमत समय के साथ तेजी से बढ़ती जा रही है. इसके दामों में रोजाना होते उछाल को देखकर कई लोग इसमें निवेश कर रहे हैं. कोई गोल्ड की ज्वेलरी बनवा रहा है तो कोई गोल्ड के बिस्किट खरीद रहा है. इसके अलावा आजकल कई लोग मार्केट में चल रहे डिजिटल गोल्ड खरीदने के ऑप्शन को भी अपना रहे हैं.

ऐसे में जो लोग सोने में इंवेस्ट करना चाहते हैं या पहली बार निवेश कर रहे हैं, उनका सवाल रहता है कि गोल्ड में इंवेस्ट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है, जिससे उन्हें इस इंवेस्टमेंट से अच्छा बेनिफिट भी हो. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि सोने में निवेश करने का बेहतरीन तरीका क्या है?

कैसे कर सकते हैं गोल्ड में इंवेस्ट?

मार्केट में गोल्ड में इंवेस्ट करने के कई तरीके मौजूद हैं. इसमें गोल्ड ज्वेलरी बनवाने, सोने के बिस्किट खरीदने से लेकर आप न्यू और मॉडर्न तरीके से डिजिटल गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं. ये सभी तरीके अपने आप में खास हैं. जहां एक गोल्ड ज्वेलरी आपको डबल रोल बेनेफिट देती है तो वहीं डिजिटल गोल्ड निवेश का आसान और सेफ तरीका है.

फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी: बेहतर कौन?

गोल्ड में निवेश करने के तरीकों में एक अच्छा और पुराना तरीका फिजिकल गोल्ड खरीदना है. इसमें आप गोल्ड बार या कॉइन खरीद सकते हैं. इसको खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें प्योरिटी बनी रहती है और इसको बनवाने में कोई एक्सट्रा खर्च भी नहीं आता है. वहीं अगर आप सोने के गहने बनवाने जाते हैं तो इसमें प्योर सोने की ज्वैलरी नहीं बनाई जाती है और इसे बनाने में 8-25 फीसदी तक मेकिंग चार्ज, वेस्टेज फीस और डिजाइन प्रीमियम जैसे कई खर्च आ जाते हैं. इसके अलावा जब आप इस ज्वेलरी को बेचने जाते हैं तो ज्वैलर ये सभी चार्ज काट लेता है और आपको नुकसान हो जाता है.

डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ में निवेश

डिजिटल गोल्ड की खास बात ये होती है कि इन्हें फिजिकल गोल्ड की तरह देखरेख की जरूरत नहीं होती है. इसमें आप केवल 1 रूपये की मामूली राशि से भी इंवेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जिससे ये न्यू इंवेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है. एक तरफ जहां फिजिकल गोल्ड में निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है कि इसपर जीएसटी भी लगता है, जो कई बार खर्च को बढ़ा देता है. वहीं ईटीएफ में निवेश करने पर इसमें जीएटी नहीं लगता है और डिमैट अकाउंट के जरिए आसानी से स्टॉक की तरह ट्रेडिंग की जा सकती है, जिससे लिक्विडिटी ज्यादा बनी रहती है.

क्या है इंवेस्टमेंट का बेस्ट तरीका ?

ऐसे में अगर बात करें इंवेस्टमेंट के बेस्ट तरीके की तो गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छा ऑप्शन है. इसमें गोल्ड को जाकर खरीदने और सेफ रखने की कोई टेंशन नहीं होती है. साथ ही सभी कीमतें ट्रांसपेरेंट होती हैं और कोई हिडेन चार्जेस नहीं होते. इसके अलावा ये मंहगाई से बचने का भी एक अच्छा तरीका है.

