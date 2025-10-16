हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीInvestment Tips in Gold: ज्वेलरी, बिस्किट या डिजिटल गोल्ड... सोने में निवेश करने का क्या है सबसे अच्छा तरीका, जान लें काम की बात

Investment Tips in Gold: ज्वेलरी, बिस्किट या डिजिटल गोल्ड... सोने में निवेश करने का क्या है सबसे अच्छा तरीका, जान लें काम की बात

Investment Tips in Gold: आजकल गोल्ड में इंवेस्ट करने के कई तरीके हैं, लेकिन कंफ्यूजन होती है कि गोल्ड जवेलरी, बिस्किट या डिजिटल गोल्ड किसमें निवेश करें. आइए बताते हैं...इ

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 16 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

Investment Tips in Gold: सोने की कीमत समय के साथ तेजी से बढ़ती जा रही है. इसके दामों में रोजाना होते उछाल को देखकर कई लोग इसमें निवेश कर रहे हैं. कोई गोल्ड की ज्वेलरी बनवा रहा है तो कोई गोल्ड के बिस्किट खरीद रहा है. इसके अलावा आजकल कई लोग मार्केट में चल रहे डिजिटल गोल्ड खरीदने के ऑप्शन को भी अपना रहे हैं. 

ऐसे में जो लोग सोने में इंवेस्ट करना चाहते हैं या पहली बार निवेश कर रहे हैं, उनका सवाल रहता है कि गोल्ड में इंवेस्ट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है, जिससे उन्हें इस इंवेस्टमेंट से अच्छा बेनिफिट भी हो. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि सोने में निवेश करने का बेहतरीन तरीका क्या है?

कैसे कर सकते हैं गोल्ड में इंवेस्ट?

मार्केट में गोल्ड में इंवेस्ट करने के कई तरीके मौजूद हैं. इसमें गोल्ड ज्वेलरी बनवाने, सोने के बिस्किट खरीदने से लेकर आप न्यू और मॉडर्न तरीके से डिजिटल गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं. ये सभी तरीके अपने आप में खास हैं. जहां एक गोल्ड ज्वेलरी आपको डबल रोल बेनेफिट देती है तो वहीं डिजिटल गोल्ड निवेश का आसान और सेफ तरीका है. 

फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी: बेहतर कौन?

गोल्ड में निवेश करने के तरीकों में एक अच्छा और पुराना तरीका फिजिकल गोल्ड खरीदना है. इसमें आप गोल्ड बार या कॉइन खरीद सकते हैं. इसको खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें प्योरिटी बनी रहती है और इसको बनवाने में कोई एक्सट्रा खर्च भी नहीं आता है. वहीं अगर आप सोने के गहने बनवाने जाते हैं तो इसमें प्योर सोने की ज्वैलरी नहीं बनाई जाती है और इसे बनाने में 8-25 फीसदी तक मेकिंग चार्ज, वेस्टेज फीस और डिजाइन प्रीमियम जैसे कई खर्च आ जाते हैं. इसके अलावा जब आप इस ज्वेलरी को बेचने जाते हैं तो ज्वैलर ये सभी चार्ज काट लेता है और आपको नुकसान हो जाता है.

डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ में निवेश 

डिजिटल गोल्ड की खास बात ये होती है कि इन्हें फिजिकल गोल्ड की तरह देखरेख की जरूरत नहीं होती है. इसमें आप केवल 1 रूपये की मामूली राशि से भी इंवेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जिससे ये न्यू इंवेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है. एक तरफ जहां फिजिकल गोल्ड में निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है कि इसपर जीएसटी भी लगता है, जो कई बार खर्च को बढ़ा देता है. वहीं ईटीएफ में निवेश करने पर इसमें जीएटी नहीं लगता है और डिमैट अकाउंट के जरिए आसानी से स्टॉक की तरह ट्रेडिंग की जा सकती है, जिससे लिक्विडिटी ज्यादा बनी रहती है. 

क्या है इंवेस्टमेंट का बेस्ट तरीका ?

ऐसे में अगर बात करें इंवेस्टमेंट के बेस्ट तरीके की तो गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छा ऑप्शन है. इसमें गोल्ड को जाकर खरीदने और सेफ रखने की कोई टेंशन नहीं होती है. साथ ही सभी कीमतें ट्रांसपेरेंट होती हैं और कोई हिडेन चार्जेस नहीं होते. इसके अलावा ये मंहगाई से बचने का भी एक अच्छा तरीका है.

इसे भी पढ़ें :  बार-बार नौकरी से निकालने की धमकी देता है बॉस? ऐसे कर सकते हैं उसकी शिकायत 

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 16 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
Gold Investment Jewellery Gold Biscuit Digital Gold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
बिहार
खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने का मामला फंसा, अब RJD से कौन होगा कैंडिडेट?
खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने का मामला फंसा, अब RJD से कौन होगा कैंडिडेट?
ट्रेंडिंग
Premanand Maharaj Video: घर की चौखट पर पहुंच प्रेमानंद महाराज ने मांगी रोटी-सब्जी, महिला का रिएक्शन वायरल
Premanand Maharaj Video: घर की चौखट पर पहुंच प्रेमानंद महाराज ने मांगी रोटी-सब्जी, महिला का रिएक्शन वायरल
हेल्थ
Second Heart in Human Body: शरीर में कहां होता है दूसरा दिल? फटाफट जान लीजिए जवाब
शरीर में कहां होता है दूसरा दिल? फटाफट जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget