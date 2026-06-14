5, 10 या 15 लाख की कमाई? जानिए आपकी सैलरी के हिसाब से कितना होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कंपनी बीमा अपर्याप्त है, निजी पॉलिसी जल्द लें।

Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस का मकसद सिर्फ अस्पताल का बिल भरना नहीं है. इसका असली काम इससे कहीं ज्यादा है. यह आपकी बचत और वित्तीय सुरक्षा को बड़े मेडिकल खर्चों से बचाता है. हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय कई लोग टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी ले लेते हैं या फिर कंपनी की ओर से मिलने वाले कवर पर भरोसा कर लेते हैं. लेकिन लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आखिर उनके लिए कितना हेल्थ कवर काफी है. इसलिए हेल्थ कवर तय करते समय सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि शहर, परिवार का आकार, मेडिकल हिस्ट्री, जीवनशैली और इलाज की बढ़ती लागत जैसी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए.

5 लाख रुपए सैलरी वालो के लिए समझिए गणित

अगर आपकी सालाना कमाई करीब 5 लाख रुपये है, तो आपके लिए कम से कम 5 लाख रुपये का बेस हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहतर माना जाता है. इसके साथ 15 से 20 लाख रुपये का सुपर टॉप-अप प्लान जोड़ने पर आपका कुल हेल्थ कवर 20 से 25 लाख रुपये तक हो सकता है. आज के समय में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सिर्फ 5 लाख रुपये के कवर पर निर्भर रहना कई बार जोखिम भरा साबित हो सकता है.

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10 लाख रुपये सैलरी वाले के लिए समझिए गणित

अगर आपकी सालाना कमाई करीब 10 लाख रुपये है, तो आपके लिए 5 से 10 लाख रुपये का बेस हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहतर रहेगा. इसके साथ 20 से 25 लाख रुपये का सुपर टॉप-अप प्लान जोड़ने पर आपका कुल हेल्थ कवर 25 से 35 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. खासकर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इतना कवर अधिक व्यावहारिक और उपयोगी माना जाता है.

15 लाख रुपये सैलरी वाले के लिए समझिए गणित

अगर आपकी सालाना कमाई करीब 15 लाख रुपये है, तो 10 से 15 लाख रुपये का बेस हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहतर रहेगा. इसके साथ 25 से 35 लाख रुपये का सुपर टॉप-अप प्लान जोड़ने पर आपका कुल हेल्थ कवर 35 से 50 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. गंभीर बीमारी, बड़े ऑपरेशन या लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने जैसी स्थितियों में यह कवर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

क्या है सुपर टॉप-अप?

सुपर टॉप-अप को आप हेल्थ इंश्योरेंस का अतिरिक्त कवर मान सकते हैं. जब आपके बेस हेल्थ इंश्योरेंस की सीमा पूरी हो जाती है और इलाज का खर्च उससे ज्यादा हो जाता है, तब यह आपके काम आता है. इसमें एक तय रकम होती है, जिसे डिडक्टिबल कहा जाता है. जैसे अगर यह 5 लाख रुपये है, तो 5 लाख रुपये तक का खर्च पहले आपके बेस इंश्योरेंस या आपकी जेब से जाएगा.

इसके बाद का खर्च सुपर टॉप-अप कवर कर सकता है. इसकी अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक बार के अस्पताल के बिल को नहीं देखता. पूरे साल में हुए मेडिकल खर्चों को जोड़कर देखा जाता है. यही वजह है कि कम खर्च में ज्यादा हेल्थ कवर पाने के लिए बहुत से लोग सुपर टॉप-अप प्लान लेना पसंद करते हैं. बढ़ते इलाज के खर्च को देखते हुए यह एक समझदारी भरा विकल्प माना जाता है.

सिर्फ सैलरी देखकर न करे फैसला

केवल सैलरी देखकर हेल्थ इंश्योरेंस चुनना सही नहीं है. हेल्थ कवर हमेशा अपनी जरूरतों के हिसाब से लेना चाहिए. उदाहरण के लिए, मुंबई जैसे बड़े शहर में परिवार के साथ रहने वाले व्यक्ति और किसी छोटे शहर में अकेले रहने वाले व्यक्ति के मेडिकल खर्च एक जैसे नहीं हो सकते. इसके अलावा अगर परिवार में किसी गंभीर बीमारी का इतिहास रहा है, तो ज्यादा हेल्थ कवर लेना बेहतर माना जाता है. वहीं बढ़ती उम्र के साथ इलाज और अस्पताल के खर्च बढ़ने की संभावना भी रहती है. इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस चुनते समय इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है.

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क्या कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस काफी है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार केवल कंपनी की ओर से मिलने वाले ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्भर रहना सही नहीं है. यह कवर आपकी नौकरी से जुड़ा होता है. अगर आप नौकरी बदलते हैं, कुछ समय का ब्रेक लेते हैं, छंटनी हो जाती है या रिटायर हो जाते हैं, तो यह सुविधा खत्म हो सकती है. इसी वजह से विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कंपनी के हेल्थ कवर के अलावा अपनी एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या फैमिली फ्लोटर प्लान भी जरूर होना चाहिए. इससे जरूरत पड़ने पर आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा बनी रहती है और आप सिर्फ कंपनी के कवर पर निर्भर नहीं रहते.

सही उम्र में लें हेल्थ इंश्योरेंस

एक्सपर्ट्स के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कम उम्र में ही ले लेना चाहिए. इससे प्रीमियम कम रहता है और पहले से मौजूद बीमारियों को लेकर आने वाली परेशानियां भी कम होती हैं. अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करता है, तो बाद में उसे ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है. साथ ही बढ़ती उम्र के साथ सही और पर्याप्त कवर चुनना भी आसान नहीं रहता. इसलिए समय रहते हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक बेहतर फैसला माना जाता है.

ध्यान रखने वाली बातें

जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात आती है, तो सिर्फ टैक्स बचत को ध्यान में रखकर फैसला नहीं करना चाहिए. यह एक ऐसी सुरक्षा है, जो बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी के समय बड़े खर्चों का बोझ कम करने में मदद करती है. हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए हेल्थ कवर भी उसी हिसाब से चुनना चाहिए. परिवार बड़ा है या छोटा, आप महानगर में रहते हैं या छोटे शहर में, परिवार में किसी गंभीर बीमारी का इतिहास है या नहीं, इन सभी बातों का असर आपके कवर की जरूरत पर पड़ता है. सही हेल्थ इंश्योरेंस होने से मुश्किल समय में इलाज की चिंता कम होती है और बचत पर भी बड़ा असर नहीं पड़ता.