दिल्ली में Solar Panel लगाना है सस्ता, कैसे मिलेगी केंद्र और राज्य सरकार की डबल सब्सिडी

Solar Panel Subsidy: दिल्ली में अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने का सोच रहे हैं तो आपका बड़ा फायदा हो सकता है. सोलर पैनल लगाने पर केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से सब्सिडी का फायदा मिलता है, जिससे पैनल लगवाने का शुरुआती खर्च काफी कम हो जाता है. 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट पर दोनों सरकारों की तरफ से कुल 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.

अधिकारियों के मुताबिक, 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में करीब 2.25 लाख रुपये का खर्च आता है. ऐसे में मिलने वाली दोनों सब्सिडी से प्लांट लगवाने का शुरुआती खर्च काफी कम हो सकता है. यही वजह है कि घरों में सोलर पैनल लगवाना बिजली का खर्च कम करने के साथ साथ नेचर के लिए भी फायदेमंद ऑप्शन माना जाता है.

बिजली बनाने पर भी मिलता है पैसा

रूफटॉप सोलर लगाने वाले घरेलू कंज्यूमर्स को बिजली बनाने के हिसाब पर जेनरेशन बेस्ड इनसेंटिव यानी GBI भी मिलता है. 3 किलोवाट वाले प्लांट के लिए GBI 3 रुपये प्रति यूनिट है. वहीं 3 किलोवाट से ज्यादा पावर वाले प्लांट पर 2 रुपये प्रति यूनिट का इंसेंटिव मिलता है.

यह भी पढ़ें- नमो भारत का किराया घटेगा? सोलर प्लांट से पूरी होगी 60% बिजली की जरूरत

फिलहाल GBI की रुपए हर महीने कंज्यूमर के बिजली बिल में एडजस्ट की जाती है. अगर इंसेंटिव की रकम बिल से ज्यादा हो जाती है. तो बची हुई रकम बिजली कंपनी कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में जमा कर देती है.

दिल्ली में 10 हजार से ज्यादा सोलर प्लांट

दिल्ली में अभी 10,000 से ज्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट लगे हुए हैं. सरकार PM सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना को बढ़ावा देकर इनकी संख्या ज्यादा कर के 2.30 लाख करने का टारगेट रखती है. वहीं दिल्ली की मौजूदा सोलर पॉलिसी में मार्च 2027 तक शहर की कुल सोलर पावर को 4,500 मेगावाट तक पहुंचाने का मकसद है.

सोलर पैनल लगवाने की प्रोसेस को भी आसान किया गया है. 10 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए तकनीकी जांच मंजूरी की जरूरत खत्म की गई है और मंजूरी की प्रोसेस के लिए समय फिक्स की गई है.

दिल्ली सरकार रूफटॉप सोलर लगाने का शुरुआती खर्च और कम करने के ऑप्शन पर भी बात कर रही है. इनमें सब्सिडी के साथ GBI की रकम पहले ही देने का प्लान शामिल है. अगर ऐसा होता है, तो कस्टमर्स को 5 साल में मिलने वाली GBI की रकम पहले मिल सकती है और सोलर प्लांट लगाने का शुरुआती खर्च कम हो सकता है. लेकिन ये प्लान है और इसे लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी.

यह भी पढ़ें- कन्फर्म सीट पर बिना टिकट यात्रियों का कब्जा, परिवार को 75000 देगा रेलवे