Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली-मुंबई रूट पर 160 की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें, कोटा में 596 किमी ट्रैक अपग्रेड

दिल्ली-मुंबई रूट पर 160 की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें, कोटा में 596 किमी ट्रैक अपग्रेड

भारतीय रेलवे ने कोटा मंडल में 596 ट्रैक किलोमीटर पर आधुनिक बिजली के सिस्टम को विकसित किया है. जिसके जरिये दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर पर 160 kmph की रफ्तार से ट्रेनें चलाने की तैयारी को मजबूती मिलेगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Oct 2026 09:48 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क को तेज और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है. इसी कड़ी में राजस्थान के कोटा रेल मंडल में बिजली आपूर्ति से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है. इस पहल से दिल्ली-मुंबई रेल कॉरिडोर पर भविष्य में तेज गति वाली ट्रेनों और बढ़ते रेल यातायात को संभालने में मदद मिलने की उम्मीद है.  पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में कुल 596 ट्रैक किलोमीटर तक आधुनिक 2×25 केवी ट्रैक्शन पावर सिस्टम विकसित किया गया है. 

हालिया चरण में सालाबाद से मुरहेसी रामपुर के बीच 128 ट्रैक किलोमीटर के हिस्से को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है. इससे मंडल में इस तकनीक से लैस रेल नेटवर्क का विस्तार पूरा हुआ. इस सिस्टम का उद्देश्य ट्रेनों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक गति और ज्यादा संख्या में ट्रेनों के संचालन के दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो. इससे यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों की जरूरतें पूरी करने में भी सहायता मिल सकती है.

वंदे भारत और 160 kmph की रफ्तार पर नजर

रेलवे का यह कदम मिशन रफ्तार के लक्ष्य से जुड़ा है, जिसके तहत दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर पर ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलाने की तैयारी की जा रही है. बेहतर बिजली आपूर्ति भविष्य में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनों के संचालन और रेल यातायात की क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकती है. 

हालांकि, केवल बिजली व्यवस्था मजबूत होने से ट्रेनों की रफ्तार तुरंत 160 kmph नहीं हो जाएगी. इसके लिए पटरियों की स्थिति, सिग्नलिंग, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रेन की तकनीकी क्षमता और जरूरी परिचालन मंजूरियां भी अहम होंगी.

596 ट्रैक किलोमीटर में आधुनिक सिस्टम का विस्तार

पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में कुल 596 ट्रैक किलोमीटर तक आधुनिक 2×25 केवी ट्रैक्शन पावर सिस्टम विकसित किया गया है. हालिया चरण में सालाबाद से मुरहेसी रामपुर के बीच 128 ट्रैक किलोमीटर के हिस्से को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है. इससे मंडल में इस तकनीक से लैस रेल नेटवर्क का विस्तार पूरा हुआ.

इस सिस्टम का उद्देश्य ट्रेनों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक गति और ज्यादा संख्या में ट्रेनों के संचालन के दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो. इससे यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों की जरूरतें पूरी करने में भी सहायता मिल सकती है.

भरतपुर में चौथा ट्रैक्शन सबस्टेशन शुरू

रेलवे ने भरतपुर में एक नए ट्रैक्शन सबस्टेशन (TSS) को भी चालू किया है. यह मंडल का चौथा ऐसा सबस्टेशन है. इससे पहले सुवासरा, गंगापुर सिटी जंक्शन और रामगंज मंडी में ऐसी सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं.

आधुनिक बिजली व्यवस्था तीन हिस्सों में फैली है. इसमें नागदा से रावठा रोड तक 368 ट्रैक किलोमीटर, मलारना से पिलोदा तक 100 ट्रैक किलोमीटर और सालाबाद से मुरहेसी रामपुर तक 128 ट्रैक किलोमीटर का हिस्सा शामिल है.

इस नेटवर्क में 12 सब-सेक्शनिंग पोस्ट, सात सेक्शनिंग पोस्ट और चार ट्रैक्शन सबस्टेशन शामिल हैं. ये उपकरण बिजली आपूर्ति को नियंत्रित करने और रखरखाव के दौरान संबंधित हिस्सों को अलग करने में उपयोगी होते हैं.

यह भी पढ़ें- 2 लाख ट्रैफिक चालान होंगे माफ, 6 दिन बाद दिल्ली की इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत

यह भी देखें- 

 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Kota Division
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
मां-बाप को 3000 पेंशन मिलती है तो भी मिलेगा मेडिकल का पैसा, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
मां-बाप को 3000 पेंशन मिलती है तो भी मिलेगा मेडिकल का पैसा, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
यूटिलिटी
लोक अदालत: एक दिन में चालान के कितने टोकन होंगे डाउनलोड? क्या है टाइमिंग
लोक अदालत: एक दिन में चालान के कितने टोकन होंगे डाउनलोड? क्या है टाइमिंग
यूटिलिटी
2 लाख ट्रैफिक चालान होंगे माफ, 6 दिन बाद दिल्ली की इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत
2 लाख ट्रैफिक चालान होंगे माफ, 6 दिन बाद दिल्ली की इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत
यूटिलिटी
राम मंदिर में दर्शन अब और आसान, 90 दिन पहले बुक हो सकेंगे सुगम दर्शन पास
राम मंदिर में दर्शन अब और आसान, 90 दिन पहले बुक हो सकेंगे सुगम दर्शन पास
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के समर्थन में उतरे जगन रेड्डी, NDA को लगा बढ़ा झटका
CJP के समर्थन में उतरे जगन रेड्डी, NDA को लगा बढ़ा झटका
हरियाणा
हरियाणा में कश्मीरी बस पर पथराव, CM सैनी ने CM उमर अब्दुल्ला को दिया जवाब
हरियाणा में कश्मीरी बस पर पथराव, CM सैनी ने CM उमर अब्दुल्ला को दिया जवाब
इंडिया
'वे आशुतोष रांका और सौरव दास को...', CJP की रत्ना सिंह ने गंभीर आरोप लगाए
'वे आशुतोष रांका और सौरव दास को...', CJP की रत्ना सिंह ने गंभीर आरोप लगाए
बॉलीवुड
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
क्रिकेट
'शमी ना होता तो...', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ
'शमी ना होता तो', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ
दिल्ली NCR
दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
विश्व
बांग्लादेश के पूर्व वायु सेना प्रमुख को कतर किया गया गिरफ्तार, क्या हैं आरोप?
बांग्लादेश के पूर्व वायु सेना प्रमुख को कतर किया गया गिरफ्तार, क्या हैं आरोप?
ट्रेंडिंग
फ्लाइट में सफर कर रहे भाई बहन के सहयात्री निकले राहुल द्रविड़, वीडियो वायरल
फ्लाइट में सफर कर रहे भाई बहन के सहयात्री निकले राहुल द्रविड़, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget