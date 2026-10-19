दिल्ली-मुंबई रूट पर 160 की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें, कोटा में 596 किमी ट्रैक अपग्रेड

भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क को तेज और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है. इसी कड़ी में राजस्थान के कोटा रेल मंडल में बिजली आपूर्ति से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है. इस पहल से दिल्ली-मुंबई रेल कॉरिडोर पर भविष्य में तेज गति वाली ट्रेनों और बढ़ते रेल यातायात को संभालने में मदद मिलने की उम्मीद है. पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में कुल 596 ट्रैक किलोमीटर तक आधुनिक 2×25 केवी ट्रैक्शन पावर सिस्टम विकसित किया गया है.

हालिया चरण में सालाबाद से मुरहेसी रामपुर के बीच 128 ट्रैक किलोमीटर के हिस्से को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है. इससे मंडल में इस तकनीक से लैस रेल नेटवर्क का विस्तार पूरा हुआ. इस सिस्टम का उद्देश्य ट्रेनों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक गति और ज्यादा संख्या में ट्रेनों के संचालन के दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो. इससे यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों की जरूरतें पूरी करने में भी सहायता मिल सकती है.

वंदे भारत और 160 kmph की रफ्तार पर नजर

रेलवे का यह कदम मिशन रफ्तार के लक्ष्य से जुड़ा है, जिसके तहत दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर पर ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलाने की तैयारी की जा रही है. बेहतर बिजली आपूर्ति भविष्य में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनों के संचालन और रेल यातायात की क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकती है.

हालांकि, केवल बिजली व्यवस्था मजबूत होने से ट्रेनों की रफ्तार तुरंत 160 kmph नहीं हो जाएगी. इसके लिए पटरियों की स्थिति, सिग्नलिंग, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रेन की तकनीकी क्षमता और जरूरी परिचालन मंजूरियां भी अहम होंगी.

596 ट्रैक किलोमीटर में आधुनिक सिस्टम का विस्तार

पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में कुल 596 ट्रैक किलोमीटर तक आधुनिक 2×25 केवी ट्रैक्शन पावर सिस्टम विकसित किया गया है. हालिया चरण में सालाबाद से मुरहेसी रामपुर के बीच 128 ट्रैक किलोमीटर के हिस्से को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है. इससे मंडल में इस तकनीक से लैस रेल नेटवर्क का विस्तार पूरा हुआ.

इस सिस्टम का उद्देश्य ट्रेनों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक गति और ज्यादा संख्या में ट्रेनों के संचालन के दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो. इससे यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों की जरूरतें पूरी करने में भी सहायता मिल सकती है.

भरतपुर में चौथा ट्रैक्शन सबस्टेशन शुरू

रेलवे ने भरतपुर में एक नए ट्रैक्शन सबस्टेशन (TSS) को भी चालू किया है. यह मंडल का चौथा ऐसा सबस्टेशन है. इससे पहले सुवासरा, गंगापुर सिटी जंक्शन और रामगंज मंडी में ऐसी सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं.

आधुनिक बिजली व्यवस्था तीन हिस्सों में फैली है. इसमें नागदा से रावठा रोड तक 368 ट्रैक किलोमीटर, मलारना से पिलोदा तक 100 ट्रैक किलोमीटर और सालाबाद से मुरहेसी रामपुर तक 128 ट्रैक किलोमीटर का हिस्सा शामिल है.

इस नेटवर्क में 12 सब-सेक्शनिंग पोस्ट, सात सेक्शनिंग पोस्ट और चार ट्रैक्शन सबस्टेशन शामिल हैं. ये उपकरण बिजली आपूर्ति को नियंत्रित करने और रखरखाव के दौरान संबंधित हिस्सों को अलग करने में उपयोगी होते हैं.

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