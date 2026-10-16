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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेल यात्री सावधान! अब ट्रेनों में खाने की होगी सख्त जांच, IRCTC ने बदले नियम

रेल यात्री सावधान! अब ट्रेनों में खाने की होगी सख्त जांच, IRCTC ने बदले नियम

रेल से सफर करने वाले यात्रियों को अब ट्रेन और स्टेशन पर मिलने वाले खाने की बेहतर गुणवत्ता की उम्मीद है. IRCTC और QCI ने खानपान इकाइयों की स्वतंत्र जांच और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Oct 2026 03:20 PM (IST)
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ट्रेन में सफर के दौरान अगर आप भी पैंट्री कार या रेलवे स्टेशन से खाना खरीदते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. रेलवे में मिलने वाले खाने की साफ-सफाई और गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी की गई है. इसका मकसद यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित खाना मौजूद कराने के साथ खानपान सेवाओं में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है.

दरअसल, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम (IRCTC) ने इस दिशा में भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के साथ हाथ मिलाया है. इसके तहत ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर भोजन उपलब्ध कराने वाली इकाइयों की स्वतंत्र जांच की जाएगी. इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ खाना उपलब्ध कराना है.

IRCTC और QCI के बीच हुआ समझौता

IRCTC और QCI के बीच 15 अक्टूबर साल 2026 को समझौता हुआ. इसके तहत खान पान सेवाओं की जांच के लिए स्वतंत्र ऑडिट व्यवस्था तैयार की जाएगी. इसमें तकनीक की मदद से यह पता लगाया जाएगा कि भोजन तैयार करने और परोसने वाली इकाइयां तय सुरक्षा मानकों का पालन कर रही हैं या नहीं. यह जांच ट्रेनों में चलने वाली खान पान सेवाओं के साथ रेलवे स्टेशनों पर मौजूद भोजन की दुकानों और दूसरी संबंधित इकाइयों पर भी लागू होगी.

साफ-सफाई से लेकर खाद्य सुरक्षा तक पर नजर

नई व्यवस्था में भोजन तैयार करने और परोसने के दौरान स्वच्छता के नियमों पर खास ध्यान दिया जाएगा. साथ ही, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के पालन की भी जांच होगी. मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों को भी आकलन में शामिल किया जाएगा.

इस प्रक्रिया से खानपान इकाइयों में मौजूद कमियों का पता लगाने और उन्हें सुधारने में मदद मिल सकती है. स्वतंत्र जांच होने से यह आकलन करना आसान होगा कि संबंधित इकाइयां तय नियमों के मुताबिक काम कर रही हैं या नहीं.

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य रेल यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित खानपान सेवा देना है. सफर के दौरान भोजन खरीदने वाले यात्रियों को उम्मीद है कि इससे खाने की स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और नियमों के पालन की निगरानी मजबूत होगी.

हालांकि, इस समझौते से खाने की गुणवत्ता में तुरंत सुधार या कीमतों में बदलाव की गारंटी नहीं है. इसका वास्तविक फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच कितनी प्रभावी तरीके से लागू होती है और कमियां मिलने पर क्या कार्रवाई की जाती है.

कब से शुरू होगी जांच?

फिलहाल जांच व्यवस्था लागू करने की निश्चित तारीख, निरीक्षण कितनी बार होंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में यात्रियों को इसके अमल से जुड़ी आगे की घोषणाओं का इंतजार करना होगा.

यह भी पढ़ें- एक ही पॉलिसी में पूरे परिवार की सेहत का ख्याल, जानिए LIC के हेल्थ शील्ड प्लान के फायदे

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 16 Oct 2026 03:20 PM (IST)
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Food Safety INDIAN RAILWAYS
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