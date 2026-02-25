Railways Cancelled Trains: होली अब बिल्कुल करीब है और इसके साथ ही ट्रेनों में भीड़ तेजी से बढ़ने लगी है. दिल्ली से यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों की ओर जाने वाले रूट पर टिकट मिलना पहले ही मुश्किल हो रहा है. ऐसे में अगर आप घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं. तो यह खबर आपके काम की है.

रेलवे ने 26 से 28 फरवरी के बीच दिल्ली से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. त्योहार के ठीक पहले लिया गया यह फैसला यात्रियों की यात्रा प्लानिंग को प्रभावित कर सकता है. इसलिए स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. नहीं तो होगी परेशानी.

इस वजह से कैंसिल हुईं ट्रेनें

दिल्ली डिवीजन में घेवरा और बहादुरगढ़ स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 55 पर आरसीसी स्लैब लॉन्च करने का काम तय किया गया है. इस काम के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है, यानी कुछ समय तक उस रूट पर ट्रेन संचालन रोका जाएगा. यही कारण है कि एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल किया गया है. कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं, जबकि कुछ को बीच रास्ते से ही शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा. त्योहार के सीजन में यह बदलाव यात्रियों की प्लानिंग पर असर डाल सकता है.

कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट

ट्रेन नंबर 14323 नई दिल्ली-रोहतक जंक्शन 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 14324 रोहतक जंक्शन-नई दिल्ली 28 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 64912 जींद-नई दिल्ली 28 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 64915 नई दिल्ली-जींद 28 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 54034 जींद-दिल्ली जंक्शन 27 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 54057 दिल्ली जंक्शन-शामली 27 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 54058 शामली-दिल्ली जंक्शन 28 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 54031 दिल्ली जंक्शन-जींद 28 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 64932 जींद-दिल्ली जंक्शन 28 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 64931 दिल्ली जंक्शन-जींद 28 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 54032 जींद-दिल्ली जंक्शन 28 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 54035 दिल्ली जंक्शन-जाखल जंक्शन 28 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 54033 दिल्ली जंक्शन-नरवाना जंक्शन 28 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल की गई.

इन ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया

सिर्फ लोकल ट्रेनें ही नहीं कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है. नीचे लिस्ट में देखें कौन सी ट्रेन कहां तक ही चलेगी या शुरू होगी.

ट्रेन नंबर 14732 बठिंडा-दिल्ली जंक्शन 28 फरवरी 2026 को रोहतक तक ही चलाई गई. यह ट्रेन दिल्ली जंक्शन तक नहीं जाएगी.

ट्रेन नंबर 12481 दिल्ली जंक्शन-श्रीगंगानगर रोहतक से ही शुरू की गई. यानी दिल्ली जंक्शन से इसका संचालन नहीं होगा.

ट्रेन नंबर 14731 दिल्ली जंक्शन-बठिंडा रोहतक से ही रवाना की गई. यात्रियों को दिल्ली की जगह रोहतक पहुंचना होगा.

ट्रेन नंबर 12482 श्रीगंगानगर-दिल्ली जंक्शन रोहतक पर ही समाप्त की गई. यह ट्रेन दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 54036 जाखल-दिल्ली जंक्शन को जींद तक ही सीमित किया गया. जींद से आगे का सफर यात्रियों को दूसरे साधनों से तय करना होगा.

