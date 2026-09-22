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महिला कोच में बैठना पड़ेगा भारी! रेलवे ने बढ़ाई पेनल्टी, जानें नया नियम

भारतीय रेलवे महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग कोच की व्यवस्था करता है. पुरुष यात्रियों का बिना अनुमति महिला कोच में प्रवेश नियमों का उल्लंघन है. पकड़े जाने पर कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 22 Sep 2026 02:08 PM (IST)
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अगर आप अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं, तो महिला कोच से जुड़े रेलवे के नियमों की जानकारी होना जरूरी है. भारतीय रेलवे की ट्रेनों में महिलाओं के लिए अलग से कोच की व्यवस्था होती है, ताकि महिला यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर मिल सके. ऐसे में किसी पुरुष यात्री का बिना इजाजत महिला कोच में जाना परेशानी खड़ी कर सकता है. 

रेलवे ने अपने आधिकारिक वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि महिला यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में बिना इजाजत एंट्री करना नियमों के खिलाफ है. ऐसे में पकड़े जाने पर यात्री के खिलाफ कारवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं इस नियम से जुड़ी जरूरी बातें.  

महिला कोच में जाने पर कितना लगेगा जुर्माना?

अगर कोई यात्री बिना इजाजत के महिला कोच में एंट्री करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कारवाई की जा सकती है. ऐसे मामले में शुरुआती तौर पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं अगर मामला दोषी साबित होता है, तो जुर्माना की रकम 2,500 रुपये तक पहुंच सकती है.

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हालांकि, अगर कोई यात्री जुर्माना भरने से इनकार करता है, तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसलिए ट्रेन में सफर करते समय कोच चढ़ने से पहले यह जरूर देखें कि वह किस कैटेगरी के यात्रियों के लिए आरक्षित है.

ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए क्या है नियम?

रेलवे ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. जिसके जरिए उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लेकर भी स्थिति साफ की है. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 में दी गई परिभाषा के तहत आने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होने की बात कही गई है.

हालांकि, दक्षिण रेलवे ने यात्रियों को यह नियम समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर एक वीडियो भी शेयर की है. जिसमें बताया गया कि स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के बाद महिलाएं 'LADIES' लिखे आरक्षित कोच में चढ़ती हैं. इसी दौरान एक पुरुष यात्री भी उसी कोच में चला जाता है. इसके बाद मौके पर मौजूद टिकट चेकिंग स्टाफ यात्री को रोकता है और उसे महिला कोच में एंट्री से जुड़े नियमों की जानकारी देता है. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 22 Sep 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Women Coach Railway Rules
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