महिला कोच में बैठना पड़ेगा भारी! रेलवे ने बढ़ाई पेनल्टी, जानें नया नियम

अगर आप अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं, तो महिला कोच से जुड़े रेलवे के नियमों की जानकारी होना जरूरी है. भारतीय रेलवे की ट्रेनों में महिलाओं के लिए अलग से कोच की व्यवस्था होती है, ताकि महिला यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर मिल सके. ऐसे में किसी पुरुष यात्री का बिना इजाजत महिला कोच में जाना परेशानी खड़ी कर सकता है.

रेलवे ने अपने आधिकारिक वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि महिला यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में बिना इजाजत एंट्री करना नियमों के खिलाफ है. ऐसे में पकड़े जाने पर यात्री के खिलाफ कारवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं इस नियम से जुड़ी जरूरी बातें.

महिला कोच में जाने पर कितना लगेगा जुर्माना?

अगर कोई यात्री बिना इजाजत के महिला कोच में एंट्री करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कारवाई की जा सकती है. ऐसे मामले में शुरुआती तौर पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं अगर मामला दोषी साबित होता है, तो जुर्माना की रकम 2,500 रुपये तक पहुंच सकती है.

Train Cancelled: रेलवे का बड़ा झटका, इस रूट पर 4 अक्टूबर तक 350 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित

हालांकि, अगर कोई यात्री जुर्माना भरने से इनकार करता है, तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसलिए ट्रेन में सफर करते समय कोच चढ़ने से पहले यह जरूर देखें कि वह किस कैटेगरी के यात्रियों के लिए आरक्षित है.

Ladies coaches are reserved for a reason. Know the rule, respect the space. 🚆 #SouthernRailway #IndianRailways #TravelResponsibly https://t.co/gmUllcPSHr — Southern Railway (@GMSRailway) September 13, 2026

ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए क्या है नियम?

रेलवे ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. जिसके जरिए उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लेकर भी स्थिति साफ की है. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 में दी गई परिभाषा के तहत आने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होने की बात कही गई है.

हालांकि, दक्षिण रेलवे ने यात्रियों को यह नियम समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर एक वीडियो भी शेयर की है. जिसमें बताया गया कि स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के बाद महिलाएं 'LADIES' लिखे आरक्षित कोच में चढ़ती हैं. इसी दौरान एक पुरुष यात्री भी उसी कोच में चला जाता है. इसके बाद मौके पर मौजूद टिकट चेकिंग स्टाफ यात्री को रोकता है और उसे महिला कोच में एंट्री से जुड़े नियमों की जानकारी देता है.

Learning License कैसे बनवाएं? आवेदन से टेस्ट तक जानें पूरा प्रोसेस