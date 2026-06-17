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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: लोको पायलट से चूक हुई तो भी नहीं होगा हादसा, रेलवे का कवच सिस्टम बनेगा यात्रियों की ढाल

Train News: लोको पायलट से चूक हुई तो भी नहीं होगा हादसा, रेलवे का कवच सिस्टम बनेगा यात्रियों की ढाल

Ahmedabad Railway Division: भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद डिविजन में 140 करोड़ की लागत से 598 किमी रूट पर कवच 4.0 सुरक्षा सिस्टम लगाने की मंजूरी दी, जिससे ट्रेन हादसे रोकने में मदद मिलेगी.

Reported By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 17 Jun 2026 09:29 AM (IST)
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Indian Railways Kavach System: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. गुजरात के अहमदाबाद डिविजन में 140 करोड़ रुपये की की लागत से कवच (Kavach) परियोजना को मंजूरी दी गई है. इसके तहत 598 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर स्वदेशी 4.0 संस्करण का सुरक्षा सिस्टम लगाया जाएगा. यहत कनीक ट्रेन हादसों को रोकने और प्रणाली सिग्नल पासिंग एट डेंजर (SPAD) से जुड़ी गलतियों को कम करने में मदद करेगी.

इससे पहले भी इस डिविजन में करीब 702 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर ‘कवच' सिस्टम लगाने की मंजूरी मिल चुकी थी. अब नए रूट शामिल होने के बाद पूरा डिवीजन इस आधुनिक सुरक्षा प्रणाली से कवर हो जाएगा. इससे पूरे डिवीजन में स्वदेशी ट्रेन और भी सुरक्षित और भरोसेमंद बनने की उम्मीद है.

कवच सिस्टम कैसे काम करता है?

कवच एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम है, जिसे खास तौर पर रेलवे सुरक्षा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है. यह तकनीक ट्रेन और सिग्नल सिस्टम के बीच लगातार संपर्क बनाए रखती है और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करती है.

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यह सिस्टम न सिर्फ ट्रेन को लाल सिग्नल (Danger Signal) पार करने से रोकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने आप ब्रेक लगाकर ट्रेन की रफ्तार कंट्रोल कर देता है. इससे रेल हादसों की संभावना काफी कम हो जाती है.

सुरक्षा के मुख्य फीचर्स

कवच सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह तकनीक सभी तरह से सुरक्षा प्रदान करती है. अगर लोको पायलट सही समय पर ब्रेक नहीं लगा पाता है, तो सिस्टम खुद ही ट्रेन को ब्रेक लगा देता है. यह तेज रफ्तार को कंट्रोल करता है और दो ट्रेनों के आमने-सामने टकराने जैसे हादसों को रोकने में मदद करता है. खासतौर पर कोहरे या कम विजिबिलिटी जैसी परिस्थितियों में भी यह सिस्टम ट्रेन की गति और दूरी को सुरक्षित बनाए रखता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर होती है.

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Published at : 17 Jun 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Railways News Utility News Kavach System Train Safety Ahmedabad Railway
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