ट्रेन में फोटो, लोकेशन और टाइम, सब रिकॉर्ड होगा, अब खाने में गड़बड़ी नहीं चलेगी

अगर आप भी ट्रेन में सफर करते समय मिलने वाले खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर परेशान रहते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले खाने की क्वालिटी सुधारने के लिए निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है. इसके तहत अब खाने से जुड़ी गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए अचानक जांच की जाएगी. इस दौरान खाने की साफ-सफाई से लेकर उसे तैयार करने और यात्रियों को परोसने तक की व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी.

दरअसल, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के साथ समझौता किया है. इसके तहत स्वतंत्र विशेषज्ञ रेलवे के खानपान केंद्रों और ट्रेनों में भोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जांच करेंगे. बड़ी बात यह है कि निगरानी के दौरान तस्वीरें, लोकेशन और समय का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिल सके.

कैसे होगी खाने की गुणवत्ता की जांच?

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के प्रमाणित पेशेवर बिना पहले से सूचना दिए निरीक्षण करेंगे.

जांच के दौरान रेलवे स्टेशनों पर मौजूद खानपान केंद्रों और ट्रेनों में भोजन तैयार करने और परोसने की व्यवस्था देखी जाएगी.

खाने की गुणवत्ता, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की जांच होगी.

निरीक्षक मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जांच का रिकॉर्ड तैयार करेंगे.

निरीक्षण के दौरान तस्वीरें लेना, लोकेशन दर्ज करना और समय का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा.

जांच पूरी होने के 24 घंटे के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी.

गड़बड़ी मिलने पर क्या होगी कार्रवाई?

रेलवे की इस पहल की सबसे बड़ी वजह यात्रियों की ओर से खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर मिलने वाली शिकायत हैं. नियमों का पालन नहीं करने वाले खानपान विक्रेताओं के खिलाफ जुर्माना लगाने से लेकर अनुबंध खत्म करने तक की कारवाई की जा सकती है.

हालांकि, पिछले तीन सालों में IRCTC ने खानपान से जुड़े गड़बड़ियों के मामलों में विक्रेताओं पर कुल 5.13 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और छह अनुबंध समाप्त किए गए. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ लाइसेंस पर बैन लगाया गया.

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